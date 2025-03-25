Dünya bu skandalı konuşuyor... Oscar ödüllü yönetmen İsrailli askerler tarafından tutuklandı

Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal, Batı Şeria’daki evine düzenlenen saldırıda İsrailli yerleşimciler tarafından darp edildi ardından İsrail askerleri tarafından tutuklandı.

EVİNE BASKIN DÜZENLEDİLER

Görgü tanıklarına göre, maskeli ve silahlı yaklaşık 15 İsrailli yerleşimci, Ballal’ın El-Halil’in güneyindeki Masafer Yatta bölgesindeki evine baskın düzenledi. Ünlü yönetmenin evinin camları taşlarla kırılırken, su tankı tahrip edildi ve Ballal’ın aracının lastikleri kesildi.

İSRAİL ASKERLERİ NEDEN MÜDAHALE ETMEDİ

Yerel kaynaklar, olay sırasında bölgede bulunan İsrail askerlerinin saldırıya engel olmadığını, aksine Ballal’ı gözaltına aldığını bildirdi. Yaralı haldeki yönetmenin ambulans yerine polis aracıyla götürüldüğü ve kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

OSCAR BAŞARISI TEPKİ Mİ?

Belgeselin diğer yönetmeni Basel Adra, saldırının No Other Land’ın Oscar kazanmasına bir tepki olabileceğini söyledi. Adra, "Bu belgesel bazılarını rahatsız etti. Saldırı, uluslararası başarımıza verilen bir yanıt olabilir" dedi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

Hamdan Ballal, belgesel ekibinin hedef alınan ilk ismi değil. Şubat ayında Basel Adra da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı. İsrail Kültür Bakanı, belgeselin Oscar kazanmasını "sinema dünyası için üzücü bir an" olarak nitelendirmişti.

HAMDAN BALLAL KİMDİR

Hamdan Ballal, Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmenlerinden biridir. Belgesel, Batı Şeria’daki insan hakları ihlallerini ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları gözler önüne sermesiyle büyük ses getirmişti.