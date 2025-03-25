Dünya bu skandalı konuşuyor: Tüm telefonlar izleniyor

Çin Siber Güvenlik Endüstrisi İttifakı (CCIA)’dan tüm dikkatleri üzerine çekecek bir açıklama geldi. Raporda ABD'nin tüm akıllı telefonları izlediği ileri sürüldü. Uzmanların görüşüne göre, en çok iPhone telefonuna sahip olanlar bu durumdan etkileniyor.

Yayımlanan rapora göre ABD, herkesten veri topluyor. Toplanan veriler arasında bireylerin kişisel verileri, cihazlarda kullandıkları hesaplara ait bilgiler, cihazın iç sisteminde tutulan kayıtlar ve hatta konum geçmişleri de var.

ABD'lilerin bu veriler için hack araçlarını kullandığını söyleyen Çinli uzmanlar, bu verilerin iPhone’daki iMessage uygulaması üzerinden sızıldığını söylüyor.

ÇİN: ABD TÜM TELEFONLARI İZLİYOR

CCIA, olayın sadece sıradan bireylerin akıllı telefonları olmadığını iddia ediyor. Çin'in açıklamasına ABD İstihbarat Topluluğu, büyük bilişim şirketlerinin veri merkezlerini, mobil ağ sağlayıcılarını, internet servis sağlayıcılarını ve hatta USB kabloları gibi tüm veri aktarım cihazlarını da izliyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre ABD, böyle büyük sistemlere sızarak daha fazla kişiyi daha kolay bir şekilde takip edebiliyor.

ÇİN SUÇSUZ MU?

Bu skandal olacak iddialar gerçek ise yapabilecek çok bir şeyimiz yok. Hepimizin verisi ABD'nin eline geçmiş olabilir. Yıllardır ABD ya da Çin tarafından üretilen teknolojileri kullanıyoruz. Peki Çin ne kadar masum.