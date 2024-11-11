Dünya bu soruyla çalkalanıyor: GTA 6'nın ertelenme sebebi Trump mı?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir söylenti, GTA 6'nın çıkışının Donald Trump’ın başkanlık dönemine bağlanarak ertelendiğini iddia etti. Bu dedikodunun kaynağı, 2018 yılında PC Gamer dergisinde yayımlanan bir yazıya dayanıyor. Yazı, Trump’ın ilk başkanlık dönemi sırasında, Rockstar Games’in kurucu ortağı Dan Houser ile yapılan bir röportajı içeriyordu. Houser’ın, Trump’ın döneminde GTA 6’yı piyasaya sürmeme konusunda ‘şükrettiği’ ifadesi, internet kullanıcılarının ilgisini çekti.

Yanlış Yorumlanan Cümle

PC Gamer, bu ifadeyi, Dan Houser’ın GTA’nın satirik yapısını, Trump’ın yönetimindeki Amerika ile uyumsuz gördüğü şeklinde yorumladı. Ancak, Houser aslında, Trump dönemi gibi zaten absürt ve karikatürize olmuş bir politik ortamda satir yapmanın zor olacağını belirtiyordu. Houser, “Bazı şeyler artık satirden çok daha hızlı gerçeğe dönüşebilir” demişti. Bu sözler, GTA 6’nın Trump döneminde çıkmayacağına dair bir anlam taşımıyordu.

GTA 6 Çıkışı Hala Planlandığı Gibi

Trump’ın ikinci döneminin başlangıcında, Take-Two Interactive şirketi, GTA 6'nın 2025 sonbaharında çıkacağını net bir şekilde duyurdu. 6 Kasım 2024 tarihinde yapılan açıklamada, GTA 6'nın 2026 mali yılına denk gelen dönemde piyasaya sürüleceği belirtildi. Bu, 1 Ekim 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek bir çıkış anlamına geliyor. Ekonomik olarak bakıldığında, Take-Two Interactive’in Trump’ın görev süresinin sonlanmasını beklemesi pek mümkün değil, çünkü 2028’e kadar beklemek, şirket için uzun bir süre.