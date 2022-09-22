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  • Bakan Bekir Bozdağ'ın danışmanı bakana soru sorulmasını engelledi

Bakan Bekir Bozdağ'ın danışmanı bakana soru sorulmasını engelledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin, bakana soru sormak için istinaf değerlendirme toplantısına katılan Fox TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'na, "Soru sormayın, FOX TV’yi almayacaktım" dedi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:38
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Dünya bunu konuşuyor. İşte elden ele dolaşan görüntüler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin, bakana soru sorulmasını engelledi

Bakan Bekir Bozdağ'ın danışmanı bakana soru sorulmasını engelledi
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FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, Ankara'da düzenlenen "6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı"na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasını izlemek ve soru sormak istedi. Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, salonda bulunan Karacaoğlu’nun soru sormamasını istedi.

Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu'nun yanına giderek "Hanımefendi bak, rica ediyorum. Soru sormayın, bak rica ediyorum" dedi. 

Çetin, şöyle devam etti: “Hanımefendi bakın rica ediyorum soru sormayın, bakın rica ediyorum. Normalde ben sizi buraya almayacaktım. FOX TV’yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın” ifadelerini kullandı.

Çetin’in bu sözleri gündem olurken toplantı sonrası Bozdağ, gazetecilerin bulunduğu kapıdan değil farklı bir kapıdan çıkarıldı.

 

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Sıkıldım.
22.09.2022 10:56
Bakalım bu görüntülere ne diyecekler.  
 
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