Dünya büyücü kaleciyi konuşuyor. Büyü yaptı penaltıyı kurtardı

Kuzey ve Orta Amerika Ligler Kupası son 32 turunda Tigres ve Vancouver Whitecaps karşı karşıya geldi.
Normal ve uzatma süresi 1-1 sonuçlanan maç penaltılara gitti.
Ev sahibi Tigres rakibini penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederken, seri penaltı atışları sırasında Tigres kalecisi Nahuel Guzman'ın hareketi geceye ve sosyal medyada da tıklanma rekorları kırarak dünyaya damga vurdu.
Penaltı atışları sırasında ağzından uzun bir ip çıkaran Nahuel Guzman bu ipi kalenin içine yerleştirdi.
Bu hareketinden sonra penaltıyı kurtaran Nahuel Guzman'ın 'büyü' yaptığı iddia edildi.