Dünya büyücü kaleciyi konuşuyor. Büyü yaptı penaltıyı kurtardı

Tigres ve Vancouver Whitecaps maçında yaşanan penaltı vuruşları esnasında tribündekiler ilginç bir ana sahip oldu. Tigres'in kalecisi Nahuel Guzman ağzından uzun bir ip çıkartarak kalenin içine koydu.