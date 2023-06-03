Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliklere, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Cengiz Türkmen ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, çevreci dernekler, Kartal sınırları içinde bulunan okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve Kartallılar katıldı.

Kartal Çeçenistan Parkı’nda düzenlenen şenliğe ilgi yoğun oldu. Bando eşliğinde çevre yürüyüşü gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kurulan stantlardaki atölyelere katıldı. Kartal’daki bazı okulların da kendi stantlarını açarak farklı etkinlikler yaptığı çevre şenliğinde sahne gösterileri de büyük ilgi gördü.

Çocukların dans, ritim ve halk oyunu gösterilerinden önce sahne çıkarak kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, çevrenin korunması ve atıkların geri dönüştürülmesi konusunda belediye olarak başta eğitim olmak üzere pek çok proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen yıllarda Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj felaketini hatırlatan Türkmen, doğanın kendini yenileme konusunda alarm verdiğini söyledi ve özellikle atıkların kaynağında geri dönüştürülmesi ile ilgili çocuklara bilinç kazandırılması konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirtti.

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ATIKLARDAN DEFİLE
Başkan Yardımcı Cengiz Türkmen’in konuşmasının ardından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında atıklardan yapılan elbise ve kostümlerin yer aldığı defile düzenlendi. Profesyonel mankenler gibi podyumda yer alan öğrenciler, kola açma halkası, plastikler ve atık kumaşlardan yapılan elbiseleri ile göz doldurdu.

Etkinliklerde çocuklar yine atıklardan geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptıkları tabloları da sergiledi. Canlı mankenlerin bahar bahçesi ve kelebek olarak büyük ilgi gördüğü etkinlikte en çok pil toplayan okul da ödüllendirildi. Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu öğrencileri topladıkları 290 kilo pil ile birinciliği kazandı. Yapılan ödül törenin ardından etkinlik konser ve diğer eğlenceli aktivitelerle devam etti.

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