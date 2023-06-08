Dünya Çevre Günü İzmir'de kutlandı

Konak Belediyesi, Çevre Koruma Haftası’nı etkinliklerle kutladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine dikkat çekerek, “Çocuklarımız daha güzel bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Biz de Konak’ta bunu sağlamak için büyük çaba sarf ediyor, çevre konusunda ilçemizde yaptığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Dünya Çevre Günü İzmir'de kutlandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası, Konak’ta etkinliklerle kutlandı. Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda, birinci sınıflar için düzenlediği “Çevre Günü” temalı, “Bir umut Var” isimli tiyatro gösterisi, öğrencilerinden büyük ilgi gördü. Çocuklar, iklim değişikliği ve çevre konulu oyunu dikkatle izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Kültürpark’ta, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak stant açan Konak Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Kentlerde Atık Yönetimi Uygulamaları” konulu panelde de yer aldı. Panelde Konak Belediyesi’nin ilçede uygulamaya koyduğu atık yönetimi ve çevre çalışmaları anlatıldı.

“BİLİNÇLİ BİR NESİL GELİYOR”

Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin tüm dünyada hayatı giderek zorlaştırdığına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu nedenle Konak’ta çevre, iklim değişikliği ve atık yönetimi çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi. Konak’ta ambalaj ve kâğıt atığı toplayan sokak emekçilerinin daha düzenli ve hak kaybına uğramadan çalışmasını sağlayan bir projeyi hayata geçirerek, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma yaptıklarını söyleyen Batur, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe almaya hak kazanan “SPACE - Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık” projesi kapsamında Konak’ta İklim Farkındalık Merkezi kuracaklarını belirtti.

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yerel yönetim temsilcilerinin katılacağı bir iklim zirvesini Konak’ta düzenlemeye hazırlandıklarını da belirten Batur, Sosyal İklim Derneği iş birliğinde yürüttükleri Yerel İklim Gençlik Elçileri projesi kapsamında Konak Genç İklim Meclisi kurduklarını söyledi. Batur, “Tüm dünya iklim krizine çözüm ararken, daha bilinçli bir nesil geliyor. Doğayı seven, yeşile âşık bir nesil bu. Onlar dünyayı eski haline döndürecek. Bu neslin önünü açmak zorundayız. Çocuklarımız daha güzel bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Biz de Konak’ta bunu sağlamak için büyük çaba sarf ediyor, çevre konusunda ilçemizde yaptığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir bir çevre ve iklime yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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