Dünya çöküyor! Kıyı şehirleri neden hızla batıyor?

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nin (NTU) yeni bir çalışması, dünya genelinde 48 büyük kıyı şehrinin yeraltı suyu çıkarılması ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle tehlikeli bir hızda çöktüğünü ortaya koydu. Yaklaşık 76 milyon insanın yaşadığı bu şehirlerde, çökme ve seller ciddi bir tehdit oluşturuyor.

NTU’nun çalışması, küresel kentsel nüfusun %20’sini barındıran kıyı şehirlerinin, özellikle Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika’da, çökme riskine karşı savunmasız olduğunu gösteriyor. 2014-2020 yılları arasında, bu şehirlerin bazı bölgeleri yılda en az 1 cm çöktü. Çin’in Tianjin şehri, hızlı sanayi ve altyapı gelişimiyle en aşırı vakalardan biri olarak öne çıkıyor; bazı bölgeler yılda 18.7 cm’ye kadar çöktü.