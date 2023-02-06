Dünya Türkiye'ye yardım için seferber oldu

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi bir çok ilde de yıkımlara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekiplerinin bölgeye gitmesinin yanı sıra çok sayıda ülke Türkiye'ye yardım gönderilmesi için talimat veriyor.

DÜNYA SEFERBER OLDU

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Tokayev mesajında yardım için hazır olduklarını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahramanmaraş’taki depremle ilgili açıklama yaparak Fransa’nın acil yardıma hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise İngiltere’nin yardım sağlamaya hazır olduğunu iletti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Depremin ardından uluslararası yardım çağrısını da kapsayan 4'üncü seviye alarm durumuna geçilmiş, Amerika Birleşik Devletleri de yardım için gerekeni yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi. Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, ülkesinin yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek" ifadesini kullandı.

45 ÜLKE YARDIM DESTEĞİ AÇIKLADI

Deprem sonrası birçok lideri ve üst düzey yetkililer deprem bölgesine yardım edeceklerini açıkladılar. Bu ülkeler arasında; Azerbaycan, ABD, İsrail, Çin, İran, Mısır, Rusya, Pakistan, Japonya, Polonya, KKTC, Belçika, İtalya, İsveç, Romanya, Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkeler yer aldı.