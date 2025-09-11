Dünya devi 10 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
KFC, 10 yıl aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor! HD Holding ile yapılan franchise anlaşmasıyla 2025 sonunda ilk restoranlar açılacak, lezzet yeniden Türk tüketicisiyle buluşacak.

Dünya fast food devi KFC, Türkiye’den çekildiği 2015 yılından tam 10 yıl sonra, 2025’in son çeyreğinde yeniden Türk pazarına giriş yapıyor. HD Holding ile yapılan stratejik franchise anlaşması, markanın Türkiye’deki yeniden yapılanma sürecinin temelini oluşturuyor. HD Holding, HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla tanınan, 300’den fazla restoranı yöneten deneyimli bir işletmeci.

İlk KFC şubelerinin 2025’in son aylarında açılması planlanırken, ülke geneline yayılacak yeni restoranlarla markanın eski popülerliğine kavuşması hedefleniyor. KFC’nin Türkiye’deki önceki franchise ortağı İş Gıda A.Ş. ile yollar, Yum! Brands’ın kalite standartlarına uyum sağlanamaması nedeniyle 2015’te ayrılmıştı. Bu karar, o dönemde Türkiye’deki 283 KFC şubesini etkilemiş ve markanın tamamen piyasadan çekilmesine yol açmıştı.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, o dönemde yaptığı açıklamada, “Müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunmayı bekliyoruz, ancak İş Gıda bu beklentileri karşılayamadı” demişti. HD Holding’in güçlü altyapısı ve restoran işletmeciliğindeki tecrübesi, KFC’nin Türkiye’deki yeni döneminde başarıyı artırması bekleniyor.

Şirket, modern restoran tasarımları ve yenilikçi hizmet anlayışıyla KFC’nin ikonik lezzetlerini Türk tüketicilere yeniden sunmayı planlıyor. İlk etapta büyük şehirlerde açılacak şubeler, KFC’nin Türkiye’deki ikinci baharının habercisi olarak görülüyor.

