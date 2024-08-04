Dünya devi 15.000 kişiyi işten çıkaracak

Intel CEO'su Pat Gelsinger, Perşembe günü Intel'in internet sitesinde yayınlanan çalışanlara yönelik bir açıklamda "2025 yılında 10 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlamayı planlıyoruz ve buna yaklaşık 15.000 kişilik bir kadroyu veya iş gücümüzün yüzde 15'ini azaltmayı da dahil ediyoruz. Intel için inanılmaz zor bir gün çünkü şirketimizin tarihindeki en önemli değişikliklerden bazılarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

ABD medya kuruluşu Oregonlive'in haberine göre, bu Intel'in şu ana kadar duyurduğu en büyük işten çıkarmalar oldu.

Intel ayrıca, önümüzdeki hafta çalışanlarına erken emeklilik teşvikleri ve satın alma fırsatları sunmaya başlayacağını ve gelecek çeyrekten itibaren hissedar temettüsünü askıya alacağını duyurdu.

Intel, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1 düşüşle 12,8 milyar dolar gelir ve 1,6 milyar dolar net zarar bildirdi.

Intel hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %19 düşerek 23,56 dolara geriledi. Hisseler yarın bu kadar düşük seviyelerde işlem görürse, bu on yıldan uzun süredir hisse senedinin en düşük noktası olacak ve Intel'in piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolara düşecek.