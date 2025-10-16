Belçika merkezli kişisel bakım ürünleri devi Ontex, 25 yıllık Türkiye macerasını sonlandırdı. Rekabet Kurumu, Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, Murat Kılıç liderliğindeki Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına koşullu onay verdi.

Böylece Ontex’in Türkiye’deki üretim tesisleri, ihracat operasyonları ve Canbebe, Canped, Canlady gibi popüler markaları Dilek Şirketler Grubu’na geçti. Ontex, 2000 yılında Türkiye pazarına, çocuk ve yetişkin bezi markalarıyla tanınan Astel’i satın alarak girmişti. Şirket, Canbebe, Canped ve Canlady markalarıyla özellikle bebek bezi ve hijyen ürünleri sektöründe güçlü bir yer edinmişti.

Ancak Şubat 2025’te başlayan devir söylentileri, 8 ay sonra resmiyet kazandı. Satış işlemi, Ontex’in Türkiye’deki tüm operasyonlarını kapsıyor. 1979’da kurulan Ontex, 2023’te 2,3 milyar Euro ciroyla küresel bir dev olarak öne çıkıyor. Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Ortadoğu ve Amerika’da üretim tesisleri bulunan şirket, 2010’da 1,2 milyar Euro’ya Goldman Sachs Capital Partners ve Texas Pacific Group tarafından satın alınmıştı.

Türkiye’den çekilme kararı, şirketin küresel stratejisinde yeniden yapılanma sinyali olarak değerlendiriliyor. Dilek Şirketler Grubu ise son dönemde agresif satın almalarla dikkat çekiyor. Gıda ve tüketim sektöründe büyümeyi hedefleyen grup, Ontex’in markalarını portföyüne katarak hijyen ürünleri pazarında iddiasını güçlendirdi. Sektör uzmanları, bu devrin Dilek Grubu’nun pazar payını artıracağını öngörüyor.