Dünya devi 3 kulüp Arda Güler’in peşinde

Bu sezon Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin az süre verdiği Arda Güler için 3 Avrupa devinin devreye girdiği iddia edildi.

Fichajes'in haberine göre; Bayern Münih, Liverpool ve Manchester United Arda Güler ile ilgileniyor. Ayrıca haberde, Arda'nın daha fazla süre bulmak istemesi ve yeni bir maceraya çıkmak istediği belirtildi. Fichajes derlediği haberde, 3 takım için şu ifadeleri kullandı;

Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen takımların başında Liverpool yer aldığı bildirildi. İngiliz ekibinin Fenerbahçe zamanlarından Milli yıldızı transfer etmeyi hedeflediği belirtildi. Büyük potansiyeli olmasından dolayı Liverpool'un Arda'yı büyük bir fırsat olarak gördüğü vurgulandı.

Milli oyuncuya talip olan kulüplerden birinin de Bayern Münih olduğu öğrenildi. Bavyera ekibinin daha önce James Rodriguez ve Alvaro Odriozola gibi oyunculara uygulodığı strateji olan kiralama planını devreye sokmak istediği yazıldı.

Son olarak bir diğer İngiliz devi olan Manchester United'ın da Arda Güler'e yoğun ilgisinin olduğu bildirildi. Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın milli futbolcu için yüklü bir bonservis bedelini gözden çıkarabileceği vurgulandı. Ancak, United'ın Şampiyonlar Ligi gidememe ihtimali Arda'yı ikna etmek için dezavantaj olduğu yazıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 9'u ilk 11 olmak üzere 28 maça çıkan Arda Güler, bu müsabakalarda 3 gol, 5 asist yaptı.