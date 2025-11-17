Dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de bu sezon Xabi Alonso'nun vazgeçilmez ismi olan Arda Güler için transferde sıcak günler yaşanıyor. Birçok takımın kadrosuna katmak istediği milli oyuncuya dev bir talip çıktı.

ARDA GÜLER İÇİN 100 MİLYON EURO ÖDEMEYİ GÖZE ALDILAR

Fichajes'ta yer alan habere göre; Manchester City, Arda Güler'i transfer etmek için resmen harekete geçmeye hazırlanıyor. Haberde, mavililerin yıldız oyuncu için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE DEV GELİR

Arda Güler'in belirtilen tutar üzerinden Manchester City'ye transfer olması halinde, eski kulübü Fenerbahçe'de büyük bir geliri kasasına koyacak. Sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesi halinde 20 milyon euro bonus kazanacak.

