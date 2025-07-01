Dünya devi bankada flaş gelişme: 230 pozisyon için kapatma kararı alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya devi bankada flaş gelişme: 230 pozisyon için kapatma kararı alındı

Hollandalı finans devi ING, üst düzey yöneticilerin sayısının fazlalığını neden göstererek toptan bankacılık bölümünde 230 pozisyonu kapatma kararı aldı.

Hollanda merkezli uluslararası banka ING, pazartesi günü yaptığı açıklamada, özellikle üst düzey yöneticileri hedef alan bir işten çıkarma planını açıkladı.

Banka, gerekçe olarak 'çok fazla üst düzey pozisyon' bulunmasını ve bu yüzden organizasyonel dengenin bozulmasını gösterdi.

Bloomberg News'un (BN) aktardığına göre, ING bu çerçevede toptan bankacılık bölümünde 230 pozisyonu ortadan kaldırmayı düşünüyor. Kesintilerin büyük kısmı, ticari ve ön büro pozisyonlarında görev yapan direktörler ile genel müdürleri içeriyor.

ING tarafından yapılan açıklamaya göre işten çıkarmaların hem mevcut piyasa koşullarına uyum sağlama hem de personel dengesini tekrar kurma amacı taşıdığı belirtildi. Banka, kesintilerin coğrafi olarak tüm şubelere kademeli olarak yayılacağını belirtti.

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