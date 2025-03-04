ABD merkezli bankacılık devi Citigroup'ta aynı ay içerisinde ikinci büyük transfer hatası yaşandı. Daha önce bir müşterinin hesabına 81 trilyon dolar aktaran banka, bu sefer de yanlışlıkla 6 milyar dolar aktardı.

Citigroup'ta bir banka çalışanı müşterinin hesap numarasını yanlışlıkla transfer edilecek tutar hanesine yazınca hesaba 6 milyar dolar aktarmış oldu.

Citigroup’un varlık yönetimi biriminde yaşanan dev hata işlem yapıldıktan bir gün sonra fark edildi.

Citi'nin net kârında büyük kayıp

81 TRİLYON DOLARLIK HATA

Banka aynı ay içerisinde başka bir müşteriye de yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırmıştı.

"BANKAYA VEYA MÜŞTERİMİZE HİÇBİR ETKİSİ OLMADI"

Üst üste gelen dev transfer hataları dikkat çekerken, Citigroup'tan gelen açıklamada, "Bu girdi hatasını derhal tespit edip düzelttik, bunun bankaya veya müşterimize hiçbir etkisi olmadı. Ayrıca, Citi'nin manuel süreçleri ortadan kaldırma ve kontrolleri otomatikleştirme yönündeki devam eden çabalarıyla tutarlı, gelişmiş önleyici tedbirler uyguladık" denildi.