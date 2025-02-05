Dünya devi binlerce çalışanını işten çıkarıyor. Türkiye'ye yatırım yapacağı iddia edilmişti

Walmart, çalışanlarını Arkansas ve Kaliforniya’daki ana merkezlerine yönlendirmeyi amaçladığı açıkladı.

Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Donna Morris, salı günü çalışanlara gönderdiği bir notta, bazı pozisyonların kaldırılacağını ve çalışanların Bentonville (Arkansas) ile Sunnyvale (Kaliforniya) ofislerine taşınmaları gerektiğini belirtti.

"Bu değişiklikleri, temel yetkinlikleri bir araya getirmek, hız ve ortak anlayışı teşvik etmek için yapıyoruz" diyen Morris, kararın iş süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla alındığını vurguladı.

ABD'li perakende devi Walmart Türkiye'ye geliyor. Yönetim merkezi İstanbul olacak

KAÇ KİŞİNİN ETKİLENECEĞİ BELLİ DEĞİL

ABD’de 1.6 milyon çalışana sahip olan Walmart’ın kaç çalışanı bu süreçten etkilenecek henüz netlik kazanmadı. Ancak taşınmaları istenen kişilere en az bir aylık süre verileceği, ayrıca bu çalışanlara taşınma desteği veya kıdem tazminatı sağlanacağı açıklandı.

Şirketin bu kararları, Mayıs ayında duyurduğu büyük yer değiştirme planının bir parçası. Daha önce Dallas (Teksas), Atlanta (Georgia) ve Toronto’daki çalışanların Bentonville, Hoboken veya Sunnyvale ofislerine taşınmaları istenmişti. Ayrıca uzaktan çalışan tüm personelin ofislere geri dönmesi gerektiği duyurulmuştu.

2026'YA KADAR BÜYÜK DEĞİŞİM

Perakende satış zinciri Walmart, Şubat 2022’den itibaren çalışanlarını ofislere geri çağırarak yüz yüze çalışmanın iş birliği, yenilik ve hız açısından faydalı olduğunu savunuyor. Aynı dönemde Bentonville’de 350 dönümlük yeni bir merkez inşaatına başlamış ve bu kampüs geçen ay resmen açılmıştı.

Gıda ve tarım devinde işten çıkarmalara başlandı

Şirket, 2026 yılına kadar mağazalarının yüzde 65’ini otomasyona geçirmeyi planlıyor. Walmart, sipariş merkezi paketlerinin yüzde 55’inin otomatik tesislerden geçirilmesiyle maliyetleri yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor.

YÖNETİCİLERE YÜKSEK MAAŞ

Öte yandan Walmart, geçtiğimiz ay üst düzey yöneticiler için önemli maaş artışları duyurdu. Bölgesel yöneticiler için yıllık maaş aralığı 420 bin ile 620 bin dolar arasında değişecek.

Bu rakamlar, 2023'teki 320 bin - 570 bin dolar seviyelerinden önemli ölçüde yükseldi. Ayrıca, şirketin bölgesel yöneticiler için asgari taban maaşı 160 bin dolara çıkarıldı.

Bölgesel yöneticilere verilen hisse senedi ödemeleri de 75 bin dolardan 100 bin dolara yükseltildi ve maaş bazlı ikramiye oranı yüzde 90’dan yüzde 100’e çıkarıldı.