Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Türkiye'de de ürünleri satılıyor

ABD merkezli tüketim malları devi Procter & Gamble, 2 yıl içinde 7 bin çalışanı işten çıkaracak. Türkiye’de satılan ürünleriyle bilinen şirket, 1,6 milyar dolarlık yeniden yapılandırma planlıyor.

ABD merkezli tüketim malları devi Procter & Gamble (P&G), önümüzdeki iki yıl içinde dünya genelinde 7 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Türkiye’de temizlik, kişisel bakım ve bebek bakımı ürünleriyle tanınan şirket, bu adımı geniş kapsamlı bir yeniden yapılandırma programı kapsamında atıyor.

Paris’te düzenlenen Deutsche Bank Tüketici Konferansı’nda açıklanan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirilen plana göre, işten çıkarmalar özellikle üretim dışı alanlarda görev yapan beyaz yaka personeli etkileyecek.

Haziran 2024 verilerine göre P&G, dünya genelinde 108 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, mevcut üretim dışı iş gücünün yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan 7 bin pozisyonu kademeli olarak kapatmayı hedefliyor. Yeniden yapılandırma sürecinin toplam maliyetinin 1,6 milyar doları bulması bekleniyor. Bu maliyet, personel çıkış tazminatları ve dönüşüm giderlerini kapsıyor.

P&G’nin Türkiye pazarındaki güçlü varlığı, markanın Ariel, Fairy, Gillette ve Pampers gibi ürünleriyle biliniyor. İşten çıkarmaların Türkiye operasyonlarını nasıl etkileyeceği henüz netleşmedi, ancak şirketin küresel çapta verimlilik artışı hedeflediği belirtiliyor.

P&G, bu hamleyle maliyetleri düşürerek rekabet gücünü artırmayı ve operasyonlarını daha yalın hale getirmeyi planlıyor. Şirketin bu kararı, küresel ekonomik belirsizlikler ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimlere yanıt olarak değerlendiriliyor.

Yeniden yapılandırma, P&G’nin uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarına yatırımlarını artırarak gelecekteki büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Ancak işten çıkarmalar, çalışanlar arasında endişe yaratırken, sendikalar ve iş gücü piyasasında da tartışma konusu oldu.