Dünya devi dünya devini satın aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya devi dünya devini satın aldı

ABD'li gıda devi Mars, dev bir satın alma anlaşma gerçekleştirerek dünya devini satın aldı.

Pringles ve Pop-Tarts ürünleriyle bilinen Kellanova şirketi, M&M’s, Snickers ve Skittles'ı üreten ABD'li gıda devi Mars tarafından satın alındığını duyurdu.

Anlaşmasının tamamı nakit olmak maksadıyla 29 milyar doları bulduğu söyledi. Kellanova'nın bir hissesi şu an 74,50 dolardan işlem görürken, satın almada hisse başına değerleme 83,50 dolar olarak açıklandı.

DEV BORCUNU DA ÜSTLENECEK

Financial Times'ın haberine göre; 24 saat içinde resmi duyurusu beklenen ve 2024’ün en büyük satın almalarından biri olacak anlaşma çerçevesinde, Mars ayrıca şirketin 6 milyar dolarlık net borcunu da kendi üstlenecek.

YENİ BİR DALGA YAŞANABİLİR

Dünyanın en büyük aile şirketlerinden olan Mars, senelik 50 milyar doları aşan satışlara ve 150 binden fazla çalışanı olan bir iş gücü bulunuyor.
Anlaşmanın ABD'nin rekabet gözlemcileri tarafından değerlendirmesi tahmin ediliyor. Son zamanlarda toparlanmaya başlamış olsa da, anlaşma yapma süreci son birkaç senedir belirgin biçimde yavaşlana gösterdi. Mars'ın Kellanova'yı satın alması antitröst engellerle karşılaşmazsa sektörde yeni bir anlaşma dalgası başlatması öngörülüyor.

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