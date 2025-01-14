Dünya devi fabrika iflas etti. 40 ülkeye ihraç ediyordu. Sipariş verenler kara kara düşünüyor

Artı49'da yer alan bilgilere göre, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan makine üreticisi Matec, iflas başvurusu yaptı. Stuttgart’ın güneyindeki Köngen'de merkezi bulunan şirket, 1992 yılından bu yana büyük ve ağır iş parçalarını işlemek için CNC gezer kolon işleme merkezleri üretiyor ve dünya genelinde 40 ülkeye makine tedarik ediyordu.

SİPARİŞLERİN AKIBETİ BELİRSİZ

Matec’in iflasıyla birlikte 100 çalışanın işsiz kalacağını belirtti. İflas yöneticisi Dietmar Haffa, mevcut siparişlerin tamamlanıp tamamlanamayacağına dair henüz net bir açıklama yapmazken, "Mevcut siparişlerin denetimini tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve müşterilerimize en kısa sürede bilgi vereceğiz" dedi.

Haffa, şu an için yeni sipariş alınmadığını ancak müşteri hizmetlerinin devam edeceğini belirtti. Matec’in iflası, Almanya’daki makine mühendisliği sektörünün yaşadığı sıkıntıları gözler önüne seriyor. VDMA (Alman Makine ve Tesisi Mühendisliği Derneği) tarafından yayımlanan rapora göre, sektörde 2024’te üretim yüzde 8 oranında düşüş gösterecek ve uzun yıllar sonra ilk kez iş kayıpları yaşanacak.

OLUMSUZ ETKİLENECEK

Geçici verilere göre, makine mühendisliği sektöründeki üretim, 2023’ün ilk 10 ayında yüzde 6,8 oranında azaldı. Asya’dan gelen güçlü rekabetin etkisiyle zorluklar yaşayan Alman makine mühendisliği sektörü, Matec gibi köklü şirketlerin kapanmasıyla büyük bir darbe aldı. Bu gelişme, sektördeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor. Matec’in iflası, dünya çapındaki tedarik zincirini de olumsuz etkileyebilir.