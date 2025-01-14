Dünya devi fabrika iflas etti. 40 ülkeye ihraç ediyordu. Sipariş verenler kara kara düşünüyor

Düzenleme: Kaynak: aRTI 49
Dünya devi fabrika iflas etti. 40 ülkeye ihraç ediyordu. Sipariş verenler kara kara düşünüyor

Almanya'nın köklü makine üreticisi Matec iflas başvurusunda bulundu. Ağır iş parçalarını işlemek için CNC gezer kolon işleme merkezleri üreten Matec dünya genelinde 40 ülkeye makine tedarik ediyordu. Mevcut siparişlerin tamamlanıp tamamlanmayacağı bilinmiyor.

Artı49'da yer alan bilgilere göre, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan makine üreticisi Matec, iflas başvurusu yaptı. Stuttgart’ın güneyindeki Köngen'de merkezi bulunan şirket, 1992 yılından bu yana büyük ve ağır iş parçalarını işlemek için CNC gezer kolon işleme merkezleri üretiyor ve dünya genelinde 40 ülkeye makine tedarik ediyordu.

ff.jpg

SİPARİŞLERİN AKIBETİ BELİRSİZ

Matec’in iflasıyla birlikte 100 çalışanın işsiz kalacağını belirtti. İflas yöneticisi Dietmar Haffa, mevcut siparişlerin tamamlanıp tamamlanamayacağına dair henüz net bir açıklama yapmazken, "Mevcut siparişlerin denetimini tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve müşterilerimize en kısa sürede bilgi vereceğiz" dedi.

halle-innen1.jpeg

Haffa, şu an için yeni sipariş alınmadığını ancak müşteri hizmetlerinin devam edeceğini belirtti. Matec’in iflası, Almanya’daki makine mühendisliği sektörünün yaşadığı sıkıntıları gözler önüne seriyor. VDMA (Alman Makine ve Tesisi Mühendisliği Derneği) tarafından yayımlanan rapora göre, sektörde 2024’te üretim yüzde 8 oranında düşüş gösterecek ve uzun yıllar sonra ilk kez iş kayıpları yaşanacak.

dsc05017-jpg.jpeg

OLUMSUZ ETKİLENECEK

Geçici verilere göre, makine mühendisliği sektöründeki üretim, 2023’ün ilk 10 ayında yüzde 6,8 oranında azaldı. Asya’dan gelen güçlü rekabetin etkisiyle zorluklar yaşayan Alman makine mühendisliği sektörü, Matec gibi köklü şirketlerin kapanmasıyla büyük bir darbe aldı. Bu gelişme, sektördeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor. Matec’in iflası, dünya çapındaki tedarik zincirini de olumsuz etkileyebilir.

dsc04976-jpg.jpeg

2.png

Son Haberler
Çekmeköy'de trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Çekmeköy'de trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklinin bayram ikramiyesini şimdiden açıkladı! Asgari ücreti kuruşu kuruşuna bilmişti…
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklinin bayram ikramiyesini şimdiden açıkladı! Asgari ücreti kuruşu kuruşuna bilmişti…
Dünya devi fabrika iflas etti. 40 ülkeye ihraç ediyordu. Sipariş verenler kara kara düşünüyor
Dünya devi fabrika iflas etti. 40 ülkeye ihraç ediyordu. Sipariş verenler kara kara düşünüyor
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti