Dünya devi fabrikalarına kilit vurdu. Gerekçesi ağızları açık bıraktı. Bin 500 kişi çalışıyordu

Rusya'nın önde gelen spor giyim, jeans ve ayakkabı üreticisi Gloria Jeans (GJ), çalışanlarının büyük kısmının Ukrayna'daki savaşa katılması sonucu üretim süreçlerinde ciddi aksaklıklar yaşadı. Şirket, personel eksikliği nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirterek, Rostov bölgesindeki Şahlar ve Novoşahinsk şehirlerindeki fabrikalarını kapatma kararı aldı.

Bu karar, hem şirketin üretim süreçlerini olumsuz etkiledi hem de operasyonel maliyetlerin artmasına yol açtı. Gloria Jeans yetkilileri, mevcut personel yetersizliğiyle verimliliğin düştüğünü ve üretim süreçlerinin durma noktasına geldiğini açıkladı. Şirketin söz konusu fabrikalarında toplamda 1500’den fazla işçi çalışıyordu.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rus ekonomisini derinden sarsmaya devam ederken, birçok şirket de bu zorluklarla başa çıkabilmek için stratejik değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Gloria Jeans, operasyonel sürekliliği sağlamak adına üretim hatlarını bir kısmını Asya ülkelerine taşıma kararı aldı.

Bu gelişme, Rusya’daki tekstil sektöründe personel yönetimi ve üretim planlamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, benzer sorunlarla karşılaşmamak için şirketlerin insan kaynakları ve üretim planlamalarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor.