Dünya devi firma 130 yıl sonra iflas etti! Kimse bunu beklemiyordu

Almanya'nın köklü optik şirketlerinden biri olan Menrad, 130 yıl sonra iflas ettiğini açıkladı. Gözlük çerçevesi, lens ve güneş gözlüğü üretimiyle bilinen Baden-Württemberg merkezli şirket, kapılarını kapattı ve 100’den fazla çalışanını işten attı.

"KALİTE HER ZAMAN ÜSTÜN GELECEKTİR"

Ferdinand Menrad GmbH + Company KG, 1896 yılında Schwäbisch Gmünd şehrinde kurulan bir aile işletmesiydi. Dördüncü kuşak aile üyeleri tarafından yönetilen Menrad, seneler boyunca kaliteye olan bağlılığıyla sektörde güven kazandı. Kurucusu Ferdinand Menrad’ın "Kalite her zaman üstün gelecektir" sözü, şirketin felsefesini özetliyordu.

Zorlu ekonomik koşullar, siparişlerdeki düşüş ve nakit sıkıntısı sebebiyle şirket, 2025 yılının Mart ayında Aalen Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. Şirketin maaş ödemeleri ise Mayıs ayına kadar iflas tazminatıyla karşılandı.

YATIRIMCI BULUNAMADI

İflas sürecini yöneten Pluta Hukuk Bürosu’ndan avukat Florian Zistler, mevcut faaliyetlerin ciddi zarar ürettiğini ve yatırımcıların tüm operasyonu devralmak istemediğini ifade etti. Bu sebeple, Schwäbisch Gmünd’deki ana üretim tesisi kapatıldı ve 100'den fazla çalışanın işine son verildi.

Her ne kadar şirket faaliyetlerine son vermiş olsa da, Menrad markasının yaşaması için çalışmalar devam ediyor. Zistler, "Marka devri konusunda olumlu gelişmeler var. Bu, bayiler ve müşteriler açısından teslimat ve yedek parça temini konusunda sürekliliği sağlayacaktır" dedi.