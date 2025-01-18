Dünya devi firma battı binlerce kişi işsiz kaldı. Türk mutfaklarının vazgeçilmeziydi. Türklere veda yazısı yayınladı

ABD'de 83 yıl önce kurulan dünya devi Tupperware şirketi fabrikalarını da sattı. Dünya çapında 7000 merkez sadece ofis çalışanı bulunan şirket diğer çalışanlarıyla birlikte 20 binin üstünde kişiye istihdam sağlıyordu. Dev şirket Türkiye'deki operasyonlarını da sonlandırdı.

Tupperware, artan mali kayıplar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Türkiye dahil birçok ülkedeki operasyonlarını sonlandıran dev şirket, binlerce kişiyi işsiz bırakacak.

Dünyaca ünlü ABD’li gıda saklama kabı üreticisi Tupperware, 2024’ün son çeyreğinde iflas başvurusu yaptı. Şirket, önce Amerika Birleşik Devletleri'nde, ardından Avrupa'da operasyonlarını sonlandırarak fabrikalarını kapattı. Tupperware, Türkiye’deki faaliyetlerini de durdurdu ve Türkiye’deki onlarca çalışan işsiz kaldı.

ABD'de 83 yıl önce kurulan ve dünya çapında 20 binden fazla çalışanı bulunan şirket, mali kayıpların ardından iflas başvurusu yapma kararı aldı. İlk olarak Eylül 2024'te ABD'de iflas başvurusunda bulunan Tupperware, Kasım 2024'te Almanya'da benzer bir adım atarak Avrupa’daki faaliyetlerini de askıya aldı.



8 Ocak’ta yapılan nihai açıklamaya göre, Almanya ve Avusturya'daki fabrikaların kapatılması ve ticari faaliyetlerin durdurulması kararlaştırıldı. Şirketin Belçika'daki üretim tesisi faaliyetleri de sona erdi, Portekiz’deki üretim lisansı ise yenilenmedi.

Tupperware, Almanya'da 29 Aralık’a kadar verilen siparişleri teslim etmeyi taahhüt etse de, garanti hizmetleri bu tarihten itibaren sona erecek. Avrupa genelinde 20 binden fazla çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor. Şirketin aldığı kararlar, yalnızca Avrupa değil, tüm dünyada büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor.

Tupperware, iflastan çıkmak için Orta ve Kuzey Amerika, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi pazarlara yönelmeyi hedefliyor. Şirket, bu bölgelerdeki büyüme stratejilerine odaklanarak yeniden yapılanma planlarını devreye sokmayı planlıyor.

Tupperware’in kapanması, özellikle mutfak ürünleri sektöründe büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de uzun yıllardır popüler olan markanın, mutfakların vazgeçilmezi saklama kapları ve diğer ürünleri, piyasada önemli bir yer tutuyordu.

Şirketin Türkiye için yayınladığı o metin: