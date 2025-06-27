Dünya devi firmadan görülmemiş kampanya. Türkiye'de de bir çok şubesi var ürünlerinin girmediği ev yok

Dünyanın en büyük mobilya perakendecisi IKEA, ekonomik zorluklarla mücadele eden tüketicilere destek olmak için restoranlarında yüzde 50’ye varan indirim kampanyası başlatıyor. Türkiye’deki şubelerinde de uygulanması beklenen bu indirimlerin yanı sıra, çocuklar için ücretsiz yemek imkanı sunulacak.

Kampanyanın başlangıç tarihi henüz netleşmese de, şirketin amacı tüketicilerin bütçelerini rahatlatmak. IKEA Perakende Operasyon Direktörü Tolga Öncü, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Tüketici güveni ciddi şekilde azaldı, insanlar harcamalarını daha dikkatli yapıyor” dedi.

IKEA, geçtiğimiz yıl toptan satış fiyatlarında yüzde 15 indirim yapmış, bu adım ürün fiyatlarına yansımıştı ancak şirkete 2,1 milyar euro’ya mal olmuştu. Bu süreçte gelirler yüzde 9, perakende satışlar ise yüzde 5,3 geriledi.

Buna rağmen IKEA, büyüme hedeflerinden vazgeçmiyor. 2025 mali yılı sonuna kadar dünya genelinde 58 yeni mağaza açmayı planlayan şirket, Nisan ayında Güney Kore’nin başkenti Seul’de beşinci mağazasını hizmete açtı.

HEDEF YAŞLI NÜFUS

Çin, IKEA’nın büyüme planlarında önemli bir yer tutuyor. Ülkedeki 39 mağazasına rağmen, Çin’in toplam satışlardaki payı yüzde 3,5’e geriledi. Durgun talep nedeniyle yerel işletmelerin agresif indirimlere yöneldiği bu pazarda, IKEA yaşlanan nüfusa odaklanıyor.

2040’ta Çin nüfusunun yüzde 30’unun 60 yaş üstü olacağı öngörülüyor. Öncü, “Çok kuşaklı evler artıyor. Bu nedenle yeni yatak ve ev tekstili koleksiyonları geliştirdik” dedi. Şirket, “gümüş ekonomi” segmentine yatırım yaparak yaşlı tüketicilere hitap etmeyi hedefliyor.

YENİ LEZZETLER TADILACAK

IKEA, restoranlarında da yenilik peşinde. Asya mutfağına yönelik menülerini genişleten şirket, falafeli menüye ekleyerek müşteri kitlesini artırmayı planlıyor. IKEA Global Gıda Müdürü Lorena Lourido Gomez, “Falafeli önce restoranlarımızda, ardından İsveç marketlerimizde sunacağız” açıklamasını yaptı. Bu yeniliklerle şirket, dünya genelinde 8 milyon yeni müşteri kazanmayı hedefliyor.

ABD’de artan gümrük vergileri nedeniyle Walmart, Target ve Nike gibi perakende devleri fiyat artırırken, IKEA maliyetlerin bir kısmını üstlenerek tüketicilere yansıtmamayı tercih etti. Öncü, “Maliyet artışlarını tamamen müşterilere yansıtmadık” diyerek şirketin yaklaşımını vurguladı.

Türkiye’de de çok sayıda şubesi bulunan IKEA’nın indirim kampanyası, hayat pahalılığıyla mücadele eden tüketiciler için umut vadediyor. Çocuklara ücretsiz yemek imkanı, özellikle aileler için cazip bir fırsat sunuyor. IKEA’nın bu adımları, hem ekonomik rahatlama sağlamayı hem de müşteri sadakatini artırmayı amaçlıyor.