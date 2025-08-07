Dünya devi iflasla sarsılıyor: 17 ülkede binlerce mağazası var

Kadınların ve özellikle gençlerin severek tercih ettiği takı ve aksesuar markası Claire’s, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas koruması için ABD’de Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurdu. Bu, 1961 yılında Chicago’da kurulan markanın 2018’den sonra ikinci iflas koruması başvurusu oldu. Şirket, 17 ülkede 2 bin 750’den fazla mağazasıyla faaliyet gösterirken, artan borç yükü ve perakende sektöründeki dönüşüm baskısı altında yeniden yapılanma sürecine girdi.

500 MİLYON DOLARLIK BORÇ VE REKABET BASKISI

Claire’s’in mahkemeye sunduğu belgelerde, varlıkları ve yükümlülüklerinin 1 ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi. Yaklaşık 500 milyon dolarlık borç yüküyle mücadele eden marka, özellikle e-ticaretin yükselişi ve Shein, Temu gibi online rakiplerin rekabetiyle kârlılığını koruyamıyor.

Alışveriş merkezlerinde sunduğu kulak delme hizmeti, takı, peluş oyuncak ve aksesuarlarla tanınan Claire’s, fiziksel mağazacılığın azalmasıyla da zorlanıyor. Şirketin CEO’su Chris Cramer, “Artan rekabet, tüketici harcama trendleri ve fiziksel mağazacılıktan uzaklaşma, bu adımı gerekli kıldı” dedi.

TÜRKİYE’DEN SESSİZ ÇEKİLME

Claire’s, bir dönem Türkiye pazarında da faaliyet göstermiş, ancak sessizce bu pazardan çekilmişti. Şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika’daki mağazalarıyla operasyonlarını sürdüren marka, 210’u Walmart içinde yer alan mağazalar ve 120 Icing markalı mağaza dahil olmak üzere geniş bir ağa sahip.

Ancak, özellikle genç müşterilerin online alışverişe yönelmesi ve pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıkları, markayı zora soktu.

SATIŞ VE YENİDEN YAPILANMA PLANLARI

İflas sürecinde Elliott Management ve Monarch Alternative Capital gibi yatırım fonlarının desteğiyle hareket eden Claire’s, 25 bin ila 50 bin alacaklıyla karşı karşıya. Şirket, bu süreçte operasyonlarına devam ederken borçlarını yeniden yapılandırmayı ve potansiyel bir satış seçeneğini değerlendirmeyi planlıyor.

Daha önce 2018’de 1,9 milyar dolarlık borcu silen marka, bu kez de Houlihan Lokey ile çalışarak bazı varlıklarını satmayı veya stratejik ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM SİNYALİ

Claire’s’in iflas başvurusu, fiziksel mağazalara dayalı perakende zincirlerinin yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Forever 21, Macy’s ve Rite Aid gibi diğer perakende devlerinin de benzer sorunlarla mücadele ettiği bir dönemde, Claire’s’in durumu, dijitalleşen alışveriş trendlerinin geleneksel markalar üzerindeki etkisini vurguluyor. Şirket, Kuzey Amerika’daki mağazalarını açık tutarak müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini ve çalışanlarının maaş ve haklarını koruyacağını belirtti. Ancak, analistler, markanın genç müşterilere hitap eden daha sofistike rakiplerle mücadelede zorlanabileceğini ifade ediyor.