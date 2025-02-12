Dünya devi kulüp yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Kaynak: AA
Dünya devi kulüp yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

İngiliz devi Manchester United 200 çalışanını işten çıkardı. Kulübün son 3 yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar ettiği belirtilirken daha önce 250 çalışan işten çıkarılmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.

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