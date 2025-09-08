Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yalancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler

FC Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duydu. Buruk, Portekizli kaleci Diogo Costa için mavi-beyazlıların 45 milyon euro talep ettiğini öne sürmüştü.



Ancak Porto cephesi, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici nitelikte olduğunu savundu. Zira Diogo Costa'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

PORTO'DAN GALATASARAY'A OKAN BURUK İÇİN MEKTUP!

A Bola'da yer alan habere göre; Porto Yönetimi, söz konusu açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak İstanbul kulübüne bir mektup gönderdi.

Gönderilen mektupta Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto Yönetimi'nin ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğu ifade edildi.

