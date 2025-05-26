Dünya devi milyarlık şirket mum gibi eriyor! Binlerce işçi çıkarılacak

Mali sıkıntılarla boğuşan İsveçli dev otomotiv şirketi Volvo Cars, 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İsveç merkezli Volvo Cars, yüksek maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret tarifeleri konusundaki belirsizlikle boğuşurken geçen ay açıkladığı yeniden yapılanmanın bir parçası olarak 3.000 kişiyi işten çıkaracağını söyledi.

Dünyaca ünlü firma yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor! Büyük zarar

Çoğunluk hissesi Çinli Geely Holding'e ait olan Volvo Cars, 29 Nisan'da maliyetleri 18 milyar İsveç kronu (1,9 milyar dolar) azaltacak ve yatırımları frenleyecek bir program açıklayarak işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

Otomobil üreticisinin ilk çeyrekte 43.500 tam zamanlı çalışanı var.

Volvo Cars, ortak girişimler ve iştirakler hariç, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 5,7 milyar SEK çekirdek faaliyet karı (FAVÖK) bildirdi. Bu rakam, 2023'ün aynı döneminde 6,1 milyar SEK idi.

VOLVO TRUCKS'TA DA İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAMIŞTI

Volvo Grubu, işten çıkarma dalgalarını yalnızca binek otomobil tarafında değil, ağır vasıta üretiminde de sürdürüyor. Volvo Trucks Kuzey Amerika, yılın başından bu yana toplamda yaklaşık 980 çalışanı etkileyen işten çıkarmalar kapsamında Virginia’daki New River Valley fabrikasında 350 işçiyi daha işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Şirketin sözcüsü Janie Coley, çalışanlara 27 Haziran’ın son iş günleri olacağının bildirildiğini belirtti. Coley, ağır hizmet kamyonu siparişlerinde yaşanan düşüş, navlun talebindeki belirsizlik ve ticaret tarifeleri gibi faktörlerin işten çıkarmaları kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi. Şubat ayında da aynı tesiste 180 kişiyi etkileyen bir küçülme yaşandığını hatırlatan Coley, toplam etkinin 430 ila 530 kişiye ulaşacağını ifade etti.

Volvo kısa süre önce Pennsylvania’daki Mack Trucks Lehigh Valley tesisinde 250-350, Maryland’deki Hagerstown Powertrain fabrikasında ise 50-100 arası kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Grubun bu üç tesiste toplam 7.900 çalışanı bulunuyor.