Dünya devi marka Türkiye'ye "Elveda" dedi. Üretimini 2 ülkeye kaydırdı. Türk tekstil devi kara kara düşünüyor

The North Face, Türkiye’deki üretimini büyük ölçüde Vietnam ve Bangladeş’e kaydırdı. Gelişim Tekstil, yüksek maliyetler nedeniyle sipariş kaybı yaşarken, Türk tekstil sektörü alarm veriyor.

ABD merkezli VF Corporation’a bağlı The North Face, Türkiye’deki uzun süreli tedarikçisi Gelişim Tekstil’den siparişlerini yüzde 80 oranında çekerek üretimini Vietnam ve Bangladeş’e kaydırdı. Bu karar, Türkiye’nin küresel hazır giyim sektöründeki kritik üretim üssü konumunu tehdit ediyor.

Gelişim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, The North Face’in dünyada ikinci, AB’de ise en büyük üreticisi olduklarını belirterek, “Geçen yıl 30 milyon Euro’luk üretim yapıyorduk, şimdi sadece 4-5 milyon Euro’luk sipariş kalacak. Maliyet artışları nedeniyle 25 milyon Euro’luk iş kaybı yaşadık” dedi.

Türkiye’de artan işçilik maliyetleri ve kur-enflasyon dengesizliği, sektörde rekabet gücünü zayıflatıyor. Akçay, son üç yılda asgari ücretin yüzde 302, enflasyonun yüzde 290 artarken, dövizin sadece yüzde 132 yükseldiğini vurguladı. Bu durum, Türkiye’yi AB’den bile pahalı hale getirdi. Gelişim Tekstil, İstanbul, Çorlu ve Adıyaman’daki entegre tesislerinde bin 200 çalışanıyla VF Corporation’ın The North Face, Vans, Timberland gibi markalarına üretim yapıyor.

Ancak 2022’de 90 milyon dolar olan ihracat, 2023 ve 2024’te 50-60 milyon dolara geriledi. Akçay, 2025’te cironun yüzde 50 küçüleceğini, çalışan sayısının da yarıya inebileceğini belirtti. Sektördeki daralma, global markaların Uzakdoğu’ya yönelmesiyle derinleşiyor.

Akçay, “Dolar/TL 80 seviyesinde olsaydı, üç yıl önceki iş hacmimizi koruyabilirdik. Aksi takdirde üretimden çekilmeler artacak” uyarısında bulundu. Gelişim Tekstil, bu yıl 5 milyon dolar zarar beklerken, 2027’ye kadar ekonomik toparlanma öngörmüyor.

Şirket, kısa vadeli siparişlerle ayakta kalmaya çalışıyor, ancak uzun vadeli alım garantisi veren marka bulunmuyor.