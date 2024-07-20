Dünya devi markadan çok konuşulacak Bella Hadid kararı. Özür dileyerek duyurdular

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Dünya devi markadan çok konuşulacak Bella Hadid kararı. Özür dileyerek duyurdular

Dünya devi markadan Bella Hadid ile ilgili çok konuşulacak bir karar çıktı. Adidas, son reklam kampanyasından Hadid'in olduğu görüntülerin çıkarıldığını özür dileyerek açıkladı.

Dünya devi spor giyim markası Adidas’ın Paris Olimpiyatları öncesi düzenlediği reklam kampanyası ile ilgili skandal bir gelişme yaşandı. Ünlü marka, reklam yüzü olarak kullandığı isimlerden ünlü manken Bella Hadid’in görüntüleri kampanyadan çekme kararı aldı. Filistin asıllı ünlü model, İsrail’e en sert tepki gösteren ünlülerden biri olarak biliniyor.

Bella Hadid, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösterirken “Nehirden denize, Filistin özgür olacak" demişti.

Adidas, söz konusu kampanyada 1972 Münih Olimpiyatlarında kullanılan ayakkabıyı yeniden tanıttı. Reklam fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası İsraillilerden sert tepki geldi. 1972 Münih Olimpiyatlarında düzenlenen saldırıda 11 İsrailli sporcu öldürülmüştü.

Adidas, yaptığı açıklamada İsraillilerden özür dileyerek, “Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Ancak olanlar tamamen kasıtsızdır ve neden olunan herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz” ifadelerini kullandı. Ünlü marka, kampanyanın yeniden gözden geçirildiğini aktardı.

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