Dünya devi markalara üretim yapıyordu, konkordato ilanı duyuruldu!

Türk tekstil sektörü için önemli olan Eze Triko ve Mi Triko Tekstil Anonim Şirketi, yaşadıkları finansal zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

Ünlü şirket, 2003 yılından bu yana Colin's, Defacto, Koton, Mavi ve LC Waikiki gibi büyük markalar için üretim yapıyordu. Yaşanan bu gelişme, sektördeki pek çok kişiyi şaşırttı ve dikkatleri bu firmaların finansal durumuna çekti.

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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Eze Triko ve Mi Triko Tekstil, özellikle büyük markalara tedarik sağlama konusunda uzun yıllardır sektörde yer alıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesini zorlaştırdı.

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DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

17 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak duruşma, şirketin mali durumunun geleceği hakkında daha net bir tablo ortaya koyacak. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini kabul ederek geçici mühlet verdi ve bu karar doğrultusunda duruşmanın yapılmasına karar verildi.

Eze Triko ve Mi Triko Tekstil’in konkordato ilan etmesi, sektördeki birçok şirketin de benzer mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Şirketin geleceği, yapılacak olan duruşmanın sonucuna bağlı olarak şekillenecek. Bu gelişme, özellikle markaların tedarik zincirlerinde değişikliklere neden olabilir ve sektörün geleceğiyle ilgili daha fazla belirsizlik yaratabilir.