Dünya devi markalardan büyük adım: Anlaşma imzalandı!

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, mutabakat çerçevesinde, ilaç keşfi, geliştirme ve üretimi arasında bağlantı kurulmasına yönelik otomasyon, veri ve yapay zekadan yararlanan entegre yazılım çözümleri, sistemler ve sarf malzemelerinin sunulmasına odaklanılıyor.

Ortak projeler arasında karmaşık bilimsel süreçleri kolaylaştıran yapay zeka odaklı araçlar ve dijital arayüzlerin geliştirilmesi yer alıyor.

Mutabakat, temmuzda tamamlanan Dotmatics'in satın alınmasının parçası olarak şirket tarafından edinilen teknoloji olması dolayısıyla önem taşıyor.

İşbirliği kapsamında, Merck'in bir hizmet olarak yazılım (SaaS) ürünlerinin şirketin dijital ekosistemiyle entegre edilmesi suretiyle ilaç keşfi ve biyo-üretimdeki iş akışı boşluklarını dolduran dijital öncelikli çözümlere odaklanılacak.

İlk pilot proje arasında Merck'in yapay zeka araçlarının ve dijital uygulamalarının Dotmatics'in bir parçası olarak satın alınan Siemens'in Bilimsel Zeka Platformu "Luma"da kullanılabilir hale getirilmesi yer alıyor.

Bu sayede bilim insanlarına daha hızlı ve veriye dayalı kararlar almak üzere ihtiyaç duydukları dijital araçlara ve içgörülere anında erişimle ürün siparişini birbirine bağlayan tek ortam sağlanacak.

Projeler aracılığıyla, iki şirket, zaman içinde ek ortak projeler yürütecek ve daha derin entegrasyon olanaklarını keşfedecek. Girişimler arasında daha akıllı veri yönetimi araçlarının ve gelişmiş süreçlerin bilim insanları tarafından daha kolay kullanılmasını sağlayan sezgisel arayüzlerin birlikte geliştirilmesi de yer alıyor.

Ayrıca, ortaklık bağlamında müşterilerin tamamlayıcı teknolojilere ve hizmetlere kolay erişimini sağlayacak dijital pazar yerleri de değerlendiriliyor.

İki şirket, dijital inovasyonu yaşam bilimlerinin geleceğinin merkezinde görüyor. Ortaklık, dijital dönüşüm açısından yeni standart belirlenerek bilim insanlarına ve üreticilere çığır açan buluşları daha hızlı sunmaları için araçlar sağlamak üzere tasarlandı.

İki şirket arasında akıllı üretim alanında daha önce imzalanan mutabakat anlaşmasına dayanarak hazırlanan mutabakat, sektör genelinde inovasyonu ilerletme konusundaki ortak kararlılığı yansıtıyor.

"İÇGÖRÜLER DAHA HIZLI ORTAYA ÇIKACAK VE İLAÇLAR HASTALARA DAHA HIZLI ULAŞACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Siemens Dijital Endüstriler Üst Yöneticisi (CEO) Cedrik Neike, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına hayat kurtaran ilaçların geliştirilmesini hızlandıracak araçlar sağlamak için Merck ile ortak çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Yeni ilaç geliştirmenin maliyetinin birkaç yılda bir 2 katına çıktığını vurgulayan Neike, şöyle devam etti:

"Veri, yapay zeka ve dijitalleşme bu paradigmayı ortadan kaldırmanın anahtarı konumunda bulunuyor. Dijital bir omurga vasıtasıyla ilaç geliştirme sürecinin her adımını birbiriyle bağlantılı hale getiriyoruz Böylece veri akışları sorunsuz hale gelecek, içgörüler daha hızlı ortaya çıkacak ve ilaçlar hastalara daha hızlı ulaşacak."

Merck İcra Kurulu Üyesi ve Yaşam Bilimleri CEO'su Jean-Charles Wirth de işbirliği sayesinde, bilim insanlarının laboratuvardaki fikirden hastalara yönelik tedaviye daha hızlı geçmeleri için yeni olanaklar sunduklarını belirtti.

Wirth, "Güçlü yönlerimizi bir araya getirerek bilimin ilerleme şeklini değiştirmeyi ve bilimsel ilerlemeyi hızlandırmanın yeni yollarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.