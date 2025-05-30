Dünya devi markanın ürünlerinde büyük tehlike! Toplatılma kararı alındı

Almanya merkezli dünya devi Haribo, Hollanda’da piyasaya sürülen bazı ürünlerinde uyuşturucu maddelere rastlanmasının ardından harekete geçti. Şirket, ülkedeki tüm stoklarını tedbir amacıyla geri çağırdığını duyurdu.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), 1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlemelerini tükettikten sonra bir ailede sağlık sorunları yaşandığını açıkladı. Şikayetler arasında baş dönmesi gibi etkiler yer alırken, şekerlemelerden alınan numunelerde esrar tespit edildiği doğrulandı.

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NVWA yetkilileri, şu ana kadar üç farklı pakette uyuşturucu madde izine rastlandığını bildirirken, Haribo yönetimi olası riskleri göz önünde bulundurarak Hollanda’daki tüm ürünlerini piyasadan çekme kararı aldı. Geri çağırma kapsamında olan ürünlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak açıklandı.

HARİBO: OLAYI CİDDİYETLE İNCELİYORUZ

Haribo yetkilileri, BBC’ye yaptıkları açıklamada olayın ciddiyetle ele alındığını ve kontaminasyonun nasıl gerçekleştiğine dair polisle birlikte kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ürünlerin gerçekten Haribo’ya mı ait olduğu yoksa sahte ürün olup olmadığının henüz netleşmediği ifade edildi.

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Polis, esrarın şekerlemelere nasıl karıştığını araştırmaya devam ederken, NVWA’dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Sağlık üzerinde baş dönmesi gibi etkiler yaratabilecek bu ürünlerin dolaşımda olduğu tespit edilmiştir. Tüketiciler bu şekerlemeleri kesinlikle tüketmemelidir.

Haribo, yalnızca Hollanda’daki ürünlerinin geri çağrıldığını, diğer ülkelerde satışta olan ürünlerin ise güvenli olduğunu vurguladı.