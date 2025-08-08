Dünya devi otomobil markalarında Trump depremi! 12 milyar doları aşan kayıp yaşandı

Trump yönetiminin Nisan 2025’te hayata geçirdiği yeni ticaret tarifesi rejimi, otomotiv sektöründe büyük bir dalgalanma yarattı. 185 ülke ve bölgeyi kapsayan %10’luk sabit ithalat tarifesi ve ardından gelen ülkeye özgü ek vergiler, küresel otomotiv devlerini mali bir çıkmaza sürükledi. Wall Street Journal’ın verilerine göre, sektördeki kayıplar şimdiden 12 milyar doları aştı.

JAPON DEVİ TOYOTA’DA BÜYÜK KAYIP

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, 2025’in ikinci çeyreğinde 3 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirketin mali yıl sonu olan Mart 2026’ya kadar tarifelere bağlı toplam kaybının 9.5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Toyota’nın üretim ve ihracat stratejilerindeki değişikliklere rağmen bu kayıplardan kaçınamaması, sektördeki krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

ALMAN VE AMERİKAN ÜRETİCİLER DE VURULDU

Alman otomotiv devi Volkswagen, aynı dönemde 1.5 milyar dolar zarar bildirirken, Amerikan üreticiler Ford ve General Motors’un kayıpları 1 milyar doların üzerine çıktı. Elektrikli araç üreticisi Tesla ise tarifelerden en az etkilenen şirket oldu; ikinci çeyrek zararı yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde kaldı. Tesla’nın yerel üretim avantajı, bu süreçte kritik bir rol oynadı.

SEKTÖRDE KÂR DÜŞÜŞÜ ALARMI

Çinli firmalar hariç tutularak yapılan analizler, dünyanın en büyük 10 otomotiv üreticisinin toplam net kârında yıl sonuna kadar %25’e varan bir düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum, otomotiv sektörünün küresel tedarik zincirlerini ve maliyet yapılarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

DİPLOMASİ MASASI HAREKETE GEÇTİ

Tarifelerin yarattığı ekonomik baskı, bazı ülkeleri harekete geçirdi. Japonya, Almanya ve diğer büyük otomotiv ihracatçısı ülkeler, Washington ile müzakerelere başladı. Bu görüşmelerde, tarifelerin hafifletilmesi veya muafiyetler sağlanması hedefleniyor. Ancak, Trump yönetiminin korumacı politikalarında geri adım atıp atmayacağı henüz belirsiz. Otomotiv sektöründeki bu kriz, küresel ticaret dengelerini ve üreticilerin stratejilerini derinden etkileyecek gibi görünüyor.