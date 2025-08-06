Dünya devi otomobil markasından yanlış hamle! Satışlarda %97,5’lik dramatik düşüş

Jaguar, yaklaşık bir yıl önce, 102 yıllık köklü geçmişine modern bir soluk getirmek amacıyla “Copy Nothing” sloganıyla yeni bir marka kimliği tanıttı. Ancak bu cesur hamle, markayı ileriye taşımak yerine tartışmaların gölgesinde kaldı. CNN’in haberine göre, Jaguar, reklam kampanyasından önce bile liderlik değişiklikleri, eskimiş model gamı, satışlarda %97,5’lik dramatik düşüş ve Alman lüks otomobil markaları ile Tesla gibi yeni nesil rakiplerle artan rekabet gibi ciddi sorunlarla mücadele ediyordu.

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TARTIŞMALI REKLAM KAMPANYASI

Geçen yıl Kasım ayında yayımlanan “Copy Nothing” reklam kampanyası, Jaguar’ın geleneksel kimliğinden uzaklaşarak “canlı yaşa” ve “sıradanlığı sil” gibi sloganlarla dikkat çekti. Ancak reklamda ne bir araç ne de markanın ikonik logosu yer aldı. Renkli ve androjen kıyafetli modellerin yer aldığı bu 30 saniyelik klip, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, ancak tepkiler çoğunlukla olumsuz oldu. Tesla CEO’su Elon Musk, X platformunda “Araba mı satıyorsunuz?” diyerek kampanyayı eleştirirken, İngiliz sunucu Bev Turner reklamı “uyduruk ve kendini beğenmiş” olarak nitelendirdi.

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TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

Kampanya, özellikle siyasi sağ kesimden büyük tepki topladı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda Jaguar’ı “aptalca ve aşırı woke” bir reklam yapmakla suçlayarak, “Bu iğrenç reklamı gördükten sonra kim Jaguar almak ister?” dedi.

Trump, markanın milyarlarca dolarlık piyasa değeri kaybettiğini iddia etse de, Jaguar’ın ana şirketi Tata Motors’un 2008’den beri markayı yönettiği ve Jaguar’ın ayrı bir piyasa değeri olmadığı belirtildi. Tata Motors’un ise 28 milyar dolarlık geniş operasyonlarıyla finansal olarak sağlam olduğu vurgulanıyor.

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ELEKTRİKLİ GELECEĞE GEÇİŞ VE SATIŞ KRİZİ

Jaguar, 2026’da tamamen elektrikli bir marka olma hedefiyle mevcut modellerinin üretimini 2024’te durdurdu. Bu stratejik “gün batımı” dönemi, Avrupa’da satışların Nisan 2024’te %97,5 düşmesine yol açtı. Ancak şirket, bu düşüşün yeni elektrikli modeller öncesi planlı bir geçiş olduğunu savunuyor. Aralık 2024’te Miami Art Week’te tanıtılan Type 00 konsept aracı, markanın yeni tasarım yönelimini gösterse de, üretim modeli olmaması eleştirilere neden oldu.

LİDERLİK DEĞİŞİMİ VE GELECEK PLANLARI

Tartışmaların gölgesinde, Jaguar Land Rover CEO’su Adrian Mardell, 35 yıllık kariyerinin ardından emekliye ayrıldığını duyurdu. Mardell’in yerine Tata Motors’un finans direktörü P.B. Balaji geçti. Şirket, 2025’te ilk elektrikli modelini tanıtmayı ve 2026’da satışa sunmayı planlıyor. Ancak uzmanlar, Jaguar’ın köklü kimliğini modern bir kitleye uyarlama çabasının, mevcut müşteri tabanını yabancılaştırma riski taşıdığını belirtiyor.

Jaguar’ın bu tartışmalı yeniden markalaşma hamlesi, cesur ama riskli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2025, markanın bu fırtınayı atlatıp yeni elektrikli vizyonuyla başarıyı yakalayıp yakalayamayacağını gösterecek.

JAGUAR HANGİ ÜLKENİN? JAGUAR İLK ARACINI HANGİ TARİHTE ÜRETTİ?

Jaguar, İngiltere’de üretimi yapılan bir markadır. 1945 yılında kurulan Jaguar markası BLMC şirketi tarafından, 1990 yılında Ford şirketine satılmıştır. Jaguar, 2008’e kadar Ford’un PAG adı verdiği ve Land Rover, Volvo, Aston Martin gibi lüks ve prestijli markalardan oluşanbir grubun üyesiydi. Tata, 26 Mart 2008 tarihinde Jaguar markasını satın almıştır. En önemli modeli 1965 yılında piyasaya sürülen E-Type’dır.

JAGUAR MODELLERİ

Jaguar XK

Jaguar XE

Jaguar XJR

Jaguar XF

Jaguar S-TYPE

Jaguar X-TYPE