Dünya devi otomotiv markasında önemli gelişme! Maserati'nin satılması söz konusu

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Stellantis, zayıf performans gösteren lüks otomobil markası Maserati'nin satışı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri masaya yatırıyor.

Şirket, Chrysler, Peugeot, Jeep ve Alfa Romeo gibi 14 markadan oluşan geniş portföyünü gözden geçirerek yeniden yapılandırma planları yapıyor.

Reuters'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Stellantis'in lüks markası Maserati için olası bir satış da dahil olmak üzere seçenekleri araştırdığını söyledi. Ancak kaynaklar değerlendirmelerin henüz erken aşamalarda olduğunu belirtti.

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Kaynaklardan biri, Stellantis’in çok fazla markası olduğu ve bu nedenle hepsine uygun şekilde yatırım yapmasının zorlaştığı gerçeğiyle yüzleştiğini söyledi.

İkinci kaynak ise Stellantis’in McKinsey’e Maserati için bir alıcı bulma konusunda özel bir talimat vermediğini ancak olası bir satış da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Maserati’nin geleceğiyle ilgili tartışmalar, Pazartesi günü göreve başlayacak olan yeni CEO Antonio Filosa’nın geçen ay atanmasından önce başlamıştı.

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YÖNETİM KURULU AYRIŞTI

Stellantis yönetim kurulunun Maserati ile ilgili planlar konusunda fikir ayrılığı yaşadığı belirtiliyor.

Bazı yönetim kurulu üyeleri, Stellantis’in Maserati’yi sürdürülebilir şekilde yeniden canlandırma imkanının olmadığını düşünüyor ve bu yüzden satışın en uygun seçenek olduğunu savunuyor.

Öte yandan, bazı üyeler ise Maserati’nin hala önemli bir değere sahip olduğunu ve tek lüks markasını kaybetmenin Stellantis için ciddi bir itibar kaybına yol açacağını düşünüyor.

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MARKAYA BAĞLI OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Avrupa menşeli diğer otomobil üreticileri gibi Stellantis de ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yüksek ABD ithalat tarifeleri ve Çinli rakiplerle artan rekabetle karşı karşıya.

Bu nedenle şirket, Maserati ve Alfa Romeo'nun geleceği için ABD tarifelerinin etkisini değerlendirmek üzere Nisan ayında danışmanlık firması McKinsey'i görevlendirdi.

Stellantis, o dönemde her iki markaya da bağlı kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

2024 SATIŞLARI ÇAKILMIŞTI

Maserati satışlarında 2024 yılında yüzde 50’den fazla düşüş yaşandı ve sadece 11 bin 300 adet araç satıldı.

Ayrıca Maserati geçen yıl 260 milyon Euro zarar açıkladı.

Marka 2023'te 141 milyon Euro kâr açıklamıştı.