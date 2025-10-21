Amerika’nın önde gelen çevrimiçi mobilya ve dekorasyon perakendecisi Wayfair, Türk mobilya sektörünü güçlendirmek için rotasını Türkiye’ye çevirdi.
Dünya devi rotasını Türkiye'ye çevirdi. Yıllık geliri 11,9 milyar dolar. 13 bin 500 çalışanı var
Amerika’nın dev perakendecisi Wayfair, İzmir’de 14 Türk mobilya üreticisiyle buluştu. Şirketin yaklaşık 11,9 milyar ABD doları yıllık geliri ve 13 bin 500 çalışanı var. Türk mobilya sektörü, ABD pazarında 1 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yeni bir döneme girebilir.
Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla İzmir’de gerçekleşen buluşmada, Wayfair yetkilileri 14 Türk mobilya üreticisiyle bir araya geldi.
2002 yılında Boston’da kurulan ve 11,9 milyar dolar cirosuyla küresel bir dev olan Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold gibi markalarıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.
Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.
Türkiye’nin 2024’te 4,6 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Güngör, 2025’te bu rakamı 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
ABD’ye ihracatta birim fiyatın Türkiye ortalamasında 5 dolar, Ege Bölgesi’nde ise 6 doları aştığını vurgulayan Güngör, “Wayfair ile iş birliğimizi güçlendirerek, 137 milyon dolar olan ABD ihracatımızı orta vadede 1 milyar dolara ulaştırmayı planlıyoruz” dedi
Wayfair’in Türkiye’de ofis açma kararı aldığı buluşmada, firmanın Türk üreticilerden daha fazla ürün tedarik etme isteği öne çıktı. Konfor Mobilya, Simre Mobilya, Ananas Design Crafts gibi 14 firma, Wayfair ile birebir görüşmelerde bulundu.
Güngör, ilerleyen dönemde online toplantılar ve webinarlarla daha fazla Türk firmasının Wayfair ile iş birliği yapacağını belirtti.
ABD’nin yıllık 70 milyar dolarlık mobilya ithalatı, Türk mobilya sektörü için büyük bir fırsat sunuyor. Bu iş birliği, Türk mobilyasının küresel pazardaki rekabet gücünü artırarak sektöre yeni bir ivme kazandıracak.