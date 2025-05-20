Dünya devi şirketin fabrikasında üretim durdu! İşçiler resti çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Fransız raylı sistemler devi Alstom’un Bursa’daki fabrikasında işçiler maaş ve sosyal hak anlaşmazlığı nedeniyle greve çıktı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca üretim durdu.

Fransız kökenli raylı sistemler firması Alstom'un Bursa'da faaliyet gösterdiği fabrikasında işçiler greve çıktı. İşçi temsilcileri ile firma yönetimi arasında yürütülen maaş ve yan hak görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.grev2.jpgUzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tarafların ortak noktada buluşamaması üzerine, fabrika çalışanları bugün sabah saatlerinde iş bırakma kararı aldı. Grev kararıyla birlikte fabrikanın üretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İşçiler, maaşlarına yapılacak zammın yetersiz olduğunu ve sosyal haklarda iyileştirme taleplerinin karşılıksız kaldığını belirtiyor. Sendika yetkilileri, Alstom'un taleplere kulak vermesi halinde görüşmelere yeniden başlayabileceklerini ifade etti. Alstom yönetiminden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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