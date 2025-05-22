Dünya devi telefon markasından kullanıcılarına kötü haber! Güncellemeler duruyor

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Haziran 2025 itibarıyla bazı Redmi ve POCO modellerine Android güncelleme desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek ve cihazların güvenliğini riske atabilecek ciddi sonuçlar doğurabildi.

Teknoloji uzmanları, güncelleme desteğinin kesilmesinin siber güvenlik açıklarını artıracağı ve kullanıcıların yeni cihazlara geçiş yapması gerektiği konusunda uyardı.

Xiaomi’nin resmi “End-of-Life” (EOL) listesine göre, Haziran 2025’ten itibaren Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+, Redmi K50i, POCO X4 GT, POCO C40, Redmi K40S ve POCO F4 modelleri artık Android güncellemeleri, güvenlik yamaları ve sistem optimizasyonları almayacak. Bu cihazlar, fiziksel olarak çalışmaya devam etse de, yazılımsal desteğin kesilmesiyle siber saldırılara karşı savunmasız hale gelecek.

GÜVENLİK VE PERFORMANS RİSKLERİ

Stanford Üniversitesi’nde siber güvenlik üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Emily Chen, güncelleme desteğinin sonlanmasının ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu belirterek, “Modern akıllı telefonlar, düzenli güvenlik yamaları olmadan kötü amaçlı yazılımlara ve veri hırsızlığına karşı savunmasız kalır. Kullanıcıların kişisel verileri, özellikle bankacılık ve iletişim bilgileri, büyük risk altında” dedi. Ayrıca, yeni uygulamaların eski sistemlerle uyumsuz hale gelmesi, cihazların işlevselliğini zamanla yitirmesine neden olabildi.

Teknoloji analisti ve Gartner’ın kıdemli araştırmacılarından Dr. Anshul Gupta, Xiaomi’nin bu kararının, teknoloji sektöründe cihaz ömrünü kısaltma trendinin bir yansıması olduğunu ifade eti. Gupta, “Üreticiler, yeni modellere odaklanarak eski cihazların desteğini kesiyor. Ancak bu, özellikle gelişmekte olan pazarlarda kullanıcılar için ekonomik bir yük oluşturabilir” dedi. Gupta, kullanıcıların cihazlarını yedeklemelerini ve mümkünse güncel yazılım desteği sunan yeni modellere geçmelerini önerdi.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Xiaomi, kullanıcılarına cihazlarını düzenli olarak yedeklemeleri ve verilerini korumak için bulut tabanlı çözümler kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, şirketin resmi EOL listesinin periyodik olarak kontrol edilmesi, hangi cihazların ne zaman destek dışı kalacağının önceden öğrenilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) mobil teknoloji uzmanı Prof. Dr. David Lee, “Kullanıcılar, güncelleme desteği sona eren cihazları kullanmaya devam ederse, yalnızca güvenlik değil, performans sorunlarıyla da karşılaşabilir. Yeni uygulamaların çalışmaması veya sistem hataları, kullanıcı deneyimini ciddi şekilde etkileyebilir” dedi. Lee, özellikle POCO F4 ve Redmi Note 11 serisi gibi popüler modellerin kullanıcılarının, yeni cihazlara geçiş planlarını şimdiden yapmaları gerektiğini vurguladı.

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XİAOMİ’NİN STRATEJİSİ VE KULLANICI TEPKİLERİ

Xiaomi’nin bu hamlesi, şirketin yeni modellere ve HyperOS gibi yenilikçi yazılımlara odaklanma stratejisinin bir parçası olarak görüldü. Ancak, karar özellikle Türkiye gibi Redmi ve POCO cihazlarının yoğun olarak kullanıldığı pazarlarda tartışma oluşturdu.

Sosyal medyada, kullanıcılar arasında cihazlarını değiştirmek zorunda kalmaktan duyulan rahatsızlık ve markaya olan güvenin sarsılabileceğine dair yorumlar dikkat çekti.

Londra merkezli teknoloji danışmanlık firması CCS Insight’ın baş analisti Ben Wood, “Xiaomi, uygun fiyatlı cihazlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Ancak güncelleme desteğini kesmesi, sadık müşterilerin markaya olan güvenini zedeleyebilir” dedi. Wood, kullanıcıların yeni cihaz seçerken uzun vadeli yazılım desteği sunan markalara yönelmesinin önemine dikkat çekti.

GÜVENLİK İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

Xiaomi’nin Haziran 2025’te bazı modellerine güncelleme desteğini sonlandırma kararı, teknoloji dünyasında yankı uyandırdı.

Uzmanlar, kullanıcıların veri güvenliği ve cihaz performansı için acilen önlem alması gerektiğini vurguladı. Eğer listede yer alan modellerden birini kullanıyorsanız, verilerinizi yedeklemek, cihazınızı düzenli olarak kontrol etmek ve yeni bir cihaza geçiş planı yapmak hayati önem taşıdı.

Xiaomi’nin EOL listesini düzenli olarak takip ederek, cihazınızın durumunu kontrol etmeyi unutmamanız önerildi.