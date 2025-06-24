Dünya devi Türk şirketini satın aldı. 13 bin kişi çalışıyor, tercihi Türkiye oldu

Dünyanın önde gelen dağıtım ve koruma teknolojileri şirketlerinden ABD merkezli Aptar, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı. İstanbul’da imzalanan anlaşmayla, 34 yıllık deneyime sahip Türk güzellik ambalajı üreticisi 7M’i bünyesine katan Aptar, aerosol valfleri, aktüatör, sprey ve losyon pompaları üretiminde uzmanlaşmış bu şirketle bölgesel büyüme hedeflerini hızlandırmayı planlıyor.

Aptar Beauty’nin EMEA Başkanı Xavier Susterac, satın almanın Türkiye’nin büyüyen pazarına erişim sağlamanın yanı sıra, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yeni fırsatlar yaratacağını belirtti. x

“7M’in uzmanlığı ve üretim kapasitesi, müşteri portföyümüzü genişletirken mevcut müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmamızı sağlayacak” dedi. Susterac, Türkiye’nin dinamik tüketim malları pazarı ve stratejik konumu nedeniyle cazip olduğunu vurguladı.

Türkiye, ambalaj sektöründe son yıllarda dikkat çeken yatırımlarla öne çıkıyor. Genç nüfusu, büyüyen ekonomisi ve coğrafi konumu, ülkeyi küresel oyuncular için çekim merkezi haline getiriyor. Aptar, Çin gibi uzak coğrafyalar yerine Türkiye’yi tercih ederek, Afrika ve Orta Doğu’nun hızla büyüyen pazarlarına yakın olmayı hedefliyor. İstanbul’daki 7M Aptar tesisi, bölgedeki müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunacak.

13 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

1940’lı yıllarda temelleri atılan Aptar, bugün 18 ülkede üretim yapıyor. 1964’te Werner Die & Stamping adıyla kurulan şirket, 1992’de Aptar Group olarak birleşti ve satın almalarla büyüdü. 2012’de Stelmi, 2016’da Mega Airless, 2018’de CSP Technologies gibi önemli satın almalar gerçekleştiren Aptar, 2023’te 3.5 milyar dolar ciro ve 13 binden fazla çalışana ulaştı. 7M, şirketin 11’inci satın alması oldu.

Aptar’ın ürünleri, güneş kremlerinden ketçaba, burun spreylerinden ilaç dağıtım sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Şirket, “Aptare” (Latince: uyum sağlamak, hazırlamak) felsefesiyle, kullanıcı odaklı mühendislik ve bilimle hayatı kolaylaştırıyor. 7M’in uzmanlığı, Aptar’ın inovasyon kapasitesini daha da güçlendirecek.

Satın alma, Aptar’ın EMEA bölgesindeki liderliğini pekiştirecek. 7M’in İstanbul’daki üretim tesisi, yerel ve bölgesel müşterilere hızlı çözümler sunacak. Susterac, “Türkiye, hem pazar büyüklüğü hem de lojistik avantajlarıyla bizim için stratejik bir merkez” dedi.

Aptar, 7M ile Türkiye’de sadece üretim değil, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini de artırmayı planlıyor. Şirket, sürdürülebilir ambalaj çözümleri geliştirerek çevresel etkisini azaltmayı hedefliyor. Bu satın alma, Türkiye ambalaj sektörüne yeni bir ivme kazandıracak.