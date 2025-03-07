Dünya devi Türkiye'den ayrılma kararı aldı! 15 bin çalışanı var

15 bin çalışanı, 4 milyar dolar cirosuyla dünyanın en büyük kişisel bakım şirketlerinden olan Daio, Türkiye'den ayrılıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’da kurulmuş en önemli şirketlerden biri Daio Paper, kişisel bakımdan gazete kağıtlarına kadar birçok alanda ambalaj sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Daio Paper, Türkiye’den çıkma kararı aldı. Japon devi, pandemi sürecinin yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan etkilendiğini, bunun üzerine de Türkiye’de artan enflasyon ve rekabet ortamına dayanamayacağını belirterek yeniden yapılanma süreci başlattı. Japon devi, Türkiye’deki tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Elleair International Turkey'i Evyap Holding’e satma kararı aldı.

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Bu stratejik hamle, Daio'nun nakit akışını ve kurumsal değeri artırırken finansal pozisyonunu iyileştirmeyi amaçlayan ev ve kişisel bakımda yurt dışı işini yeniden şekillendirme yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası olarak açıklandı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KURULDU, 15 BİN ÇALIŞANI VAR

1943 yılında Tokyo’da kurulan Daio Paper, kağıt imalatı, dönüştürme, baskı, oluklu mukavva kutu, kağıt kutu, ev ve kişisel bakım ürünleri, lojistik, mühendislik, lojistik, ormancılık alanında faaliyet gösteriyor. 4 milyar dolar cirosu, 15 bine yakın çalışanı olan Japon devi, gazete kağıdı, baskı kağıdı, ambalaj kağıdı, ambalaj kartonu, oluklu mukavva, kağıt hamuru, hijyenik kağıt, tek kullanımlık bebek bezi, kadın bakım ürünü, ıslak mendil üretimi gerçekleştiriyor.