Süper Lig devi Galatasaray’ın başarılı golcüsü Victor Osimhen hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle takımını sırtlarken, transfer için dikkatleri üzerine çekmeyi de başarıyor. Yıldız oyuncuya bu kez İspanya LaLiga devi talip oldu.

VICTOR OSIMHEN BARCELONA'NIN RADARINDA

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona gözünü Osimhen'e dikti ve gelecek yaz yıldız golcü ile sözleşme imzalamayı düşünüyor. Katalan ekibinin, Robert Lewandowski'nin takımda geçirdiği son sezon olma ihtimalini göz önüne aldığını ve 2026-2027 sezonu ve sonrası için şimdiden planlamaya başladığı kaydedildi.

GALATASARAY 140 MİLYON EURO İSTİYOR

Türkiye Gazetesin'nde yer alan bir başka habere göre; Paris Saint-Germain ve Barcelona, Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların ise 140 milyon eurodan düşük teklifleri dinlemeyeceği aktarıldı.

İşte Victor Osimhen için İspanyol basınında çıkan o haber;