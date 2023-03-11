Fenerbahçe'ye dünya devi kulüp o futbolcuyu önerdi. Senelik ücretini de karşılayacaklar

Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Real Madrid, bir zamanlar dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Eden Hazard'ı, Fenerbahçe dahil birçok takıma önerdi.

115 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Real Madrid, Eden Hazard'ı Chelsea'den 115 milyona transfer etmişti. Ancak, Belçikalı yıldız Real Madrid'de beklenen performansı ortaya koyamadı ve taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Hazard'ın İspanyol deviyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Belçikalı yıldızı takımdan göndermek isteyen Real Madrid, 20 milyon Euro’luk maaşı nedeniyle Hazard ile yollarını ayıramıyor.

MAAŞIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÖDEYECEK

Real Madrid’in Hazard'ı önümüzdeki sezon kiralayacak olan takıma maaşının büyük bölümünü üstlenme taahhüdünde bulunacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz ocak ayında Eden Hazard için temasa geçmişti. Ancak o dönem futbolcunun sakat ve formsuz olmasından dolayı, sarı-lacivertliler transferde ısrarcı olmadı.

PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu zamanda kadar 73 maça çıktı. Hazard, bu maçlarda 7 gol ve 11 asistle oynadı.