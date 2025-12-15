Lille'de bu sezon sergilediği performansla parmak ısırtan milli kaleci Berke Özer'e dev talip çıktı.
MILAN BERKE ÖZER'İ GÜNDEMİNE ALDI
Mike Maignan'ın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan Milan'ın Berke Özer'i takibe aldığı öne sürüldü.
İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milan, Maignan ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamaması halinde Berke Özer transferine yönelecek.
BU SEZON 7 PENALTI KURTARDI
Özellikle penaltı vuruşlarında kalesini gole kapatmasıyla son dönemde adından söz ettiren Berke Özer Lille formasıyla 8 penaltının 7'sini kurtardı. (Roma maçında 3 kez tekrarlanan penaltı dahil)
PİYASA DEĞERİ ARTTI
Öte yandan Fransız ekibinde 20 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başaran 25 yaşındaki Berke'nin piyasa değeri, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte 8 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya yükseldi.