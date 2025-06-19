Dünya devine transfer olan yıldız parasını Bodrum'da eziyor!

Premier Lig devi Liverpool, mayıs ayının sonunda Bundesliga ikincisi Bayer 04 Leverkusen’de forma giyen Gana asıllı Hollandalı futbolcu Jeremie Frimpong’u 40 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 24 yaşındaki sağ bek, sezonun ardından soluğu Türkiye’de aldı.

JEREMIE FRIMPONG'DAN BÜYÜK HESAP!

Frimpong, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Sekiz kişilik arkadaş grubuyla birlikte koyları gezen genç yıldız, geceleri ise ünlü mekanlarda eğlendi. Gittiği bir restoranda sirtaki yaparak tabak kıran Frimpong’un eğlencesi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Mekandan çıkarken tam 600 bin liralık hesap ödeyen futbolcunun, ne kadar bahşiş bıraktığı ise öğrenilemedi.

HAFTALIK MAAŞI 75 BİN EUROYDU

Leverkusen’de haftalık 75 bin euro kazanan Frimpong’un Liverpool’daki yeni maaşı henüz açıklanmadı. Bodrum’daki tek gecelik eğlence faturası, Almanya’daki haftalık kazancının yaklaşık altıda birine denk geliyor.