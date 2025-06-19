Dünya devine transfer olan yıldız parasını Bodrum'da eziyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya devine transfer olan yıldız parasını Bodrum'da eziyor!

Bayer Leverkusen'de yaptığı çıkışa Liverpool'a transfer olan Jeremie Frimpong gündem oldu. Tatilini Bodrum'da yapan yıldız isim, bir mekanda ödediği hesapla ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

Premier Lig devi Liverpool, mayıs ayının sonunda Bundesliga ikincisi Bayer 04 Leverkusen’de forma giyen Gana asıllı Hollandalı futbolcu Jeremie Frimpong’u 40 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 24 yaşındaki sağ bek, sezonun ardından soluğu Türkiye’de aldı.

JEREMIE FRIMPONG'DAN BÜYÜK HESAP!

Frimpong, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi. Sekiz kişilik arkadaş grubuyla birlikte koyları gezen genç yıldız, geceleri ise ünlü mekanlarda eğlendi. Gittiği bir restoranda sirtaki yaparak tabak kıran Frimpong’un eğlencesi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Mekandan çıkarken tam 600 bin liralık hesap ödeyen futbolcunun, ne kadar bahşiş bıraktığı ise öğrenilemedi.

e.jpg

HAFTALIK MAAŞI 75 BİN EUROYDU

Leverkusen’de haftalık 75 bin euro kazanan Frimpong’un Liverpool’daki yeni maaşı henüz açıklanmadı. Bodrum’daki tek gecelik eğlence faturası, Almanya’daki haftalık kazancının yaklaşık altıda birine denk geliyor.

Son Haberler
İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı
İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı
Gazetecinin arabasının kapısını çaldı: Savunması ‘pes’ dedirtti
Gazetecinin arabasının kapısını çaldı: Savunması ‘pes’ dedirtti
Veda etti, Beşiktaş'a döndü
Veda etti, Beşiktaş'a döndü
Ekrem İmamoğlu ‘tarihe not düşün’ diyerek açıkladı!
Ekrem İmamoğlu ‘tarihe not düşün’ diyerek açıkladı!
13 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Ağaçtan düşüp korkuluk demirine saplandı
Ağaçtan düşüp korkuluk demirine saplandı!