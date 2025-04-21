Dünya devinin her markette satılan ürünü zehirli çıktı. Raflardan toplatılıyor satışı yasaklandı

Artı33'te yer alan bilgilere göre, Fransa’da Nestlé’nin popüler bebek mamalarında tehlikeli bir toksin skandalı patlak verdi. “P’tite Recette”, “Naturnes” ve “P’tit Souper” markalı ürünlerde, küf kaynaklı “ochratoxine A” maddesi bulundu.

Bu toksin, uzun süreli tüketimde karaciğer ve böbrek hasarına yol açabiliyor. 18 Eylül 2024 ile 18 Nisan 2025 arasında Auchan, Carrefour, Leclerc, Lidl ve Intermarché gibi zincir marketlerde satılan ürünler, acil olarak geri çağrıldı.

Geri çağırma, mercimekli jambon, paella, kuskus, tajin, bolognese ve sebzeli tavuk gibi çeşitli tarifleri kapsıyor. Fransız yetkililer, ebeveynleri uyararak ürünleri tüketmemelerini, Rappel Conso platformunda lot numaralarını kontrol etmelerini ve mamaları imha ederek iade talebinde bulunmalarını istedi.

Nestlé, sorunun tek bir hammaddede “çok düşük seviyede” toksin tespitinden kaynaklandığını ve tüm ürünlere yayılmadığını savundu. Ancak tüketici dernekleri, bebek ürünlerinde sıfır risk olması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, ochratoxine A’nın bağışıklığı zayıf bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medyada öfkeli paylaşımlar hızla yayılırken, ebeveynler denetimlerin yetersizliğinden şikâyetçi. Fransa’daki skandal, Nestlé’nin küresel güvenilirliğine gölge düşürdü. Şirket, güven tazelemek için ek denetim ve şeffaflık sözü verdi. Avrupa Birliği de konuyu mercek altına aldı.

Yetkililer, halkı sakin olmaya çağırırken, ebeveynler alternatif markalara yöneliyor. Nestlé’nin geri çağırma süreci ve yapacağı açıklamalar, markanın geleceğini etkileyecek. Bebek sağlığı söz konusu olduğunda, aileler sıfır tolerans bekliyor.