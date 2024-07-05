Dünya devleri Türkiye enflasyon tahminlerini revize etti

Türkiye'nin yıl sonu enflasyon hedefi içinse Goldman Sachs yüzde 36, Morgan Stanley yüzde 42,4 ve JPMorgan yüzde 42,5 tahmininde bulundu.

Morgan Stanley Türkiye raporunda dezenflasyona iyi bir başlangıç yapıldığı yorumunda bulundu ve çekirdek enflasyondaki düşüşe işaret etti. Yüzde 1,6 gelen aylık enflasyonun son 13 ayın en düşük aylık enflasyon rakamı olduğu belirtildi. Morgan Stanley'nin Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,4 oldu.

Raporda yıllık enflasyonun yüzde 71,6'yla beklenenden daha çok düştüğü vurgulandı. Ancak düşüşe rağmen hizmet enflasyonu ve vergi artışlarının enflasyon konusunda risk teşkil ettiği dile getirildi. Morgan Stanley raporunda Dolar/TL kurunun son 3 ayda yüzde 2 bandında değiştiğine dikkat çekti.

GOLDMAN SACHS'IN YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 36 OLDU

Goldman Sachs'ın hazırladığı Türkiye raporunda enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğü söylendi. Çekirdek enflasyon rakamlarının döviz kurlarıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekildi ve TL/USD paritesindeki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonunda etkili rol oynadığı söylendi.

Goldman Sachs hizmet enflasyonunun hali hazırda yüksek olduğuna vurgu yaparak ileriki aylarda burada da düşüş görüleceği yorumunda bulundu. .

Goldman Sachs raporunda ekonomi yönetiminin asgari ücrette değişiklik yapmayacağı vurgusu yaptı ve diğer yandan yılın ilk yarısında büyüme rakamlarının beklenenden daha iyi olduğunu belirtti.

Goldman Sachs 'ın Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 oldu.

JPMORGAN'DAN SIKI PARA POLİTASI VE SIKILIŞTIRMA VURGUSU

JP Morgan'ın son Türkiye analizine göre Türkiye'de Haziran'da enflasyon oranları beklenenden daha fazla düşüş gösterdi. Manşet enflasyon, Mayıs'ta yıllık yüzde 75,5'ten Haziran'da yıllık yüzde 71,6'ya geriledi. Analize göre bu düşüşte, temel mal fiyatlarındaki yavaşlama önemli bir rol oynadı.

JP Morgan, elektrik ücretlerinde yüzde 38 zammın ve otomatik tüketim vergilerinin yükseltilmesinin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisini vurguladı. JP Morgan 2024 yılı sonu için enflasyonu yüzde 42,5, 2025 yılı sonu için yüzde 25 olarak tahmin etti.

Raporda, Türkiye Cumhuriyete Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiği vurgulandı