Dünya devlerinin vazgeçilmez şirketi iflas etti. Yüzlerce kişi işsizler ordusuna katılacak

Harzgerode merkezli otomotiv tedarikçisi Bohai Trimet Automotive Holding GmbH, iflas başvurusunda bulundu. Volkswagen, BMW ve Skoda gibi dünya devi otomobil üreticilerine şanzıman, süspansiyon ve gövde parçaları üreten şirket, bölgenin en büyük işverenlerinden biriydi.

İflas, 600 çalışanı ve ailelerini ekonomik belirsizlikle karşı karşıya bıraktı. Şirketin Temmuz ayı maaşları, Almanya’nın kısa vadeli işsizlik fonu yerine iflas idaresi tarafından ödenecek. Çalışanlar, son üç ay boyunca devletin işsizlik fonundan maaş alıyordu; ancak bu süre doldu.

İflas sürecine rağmen Harzgerode ve Sömmerda’daki tesislerde üretim devam ediyor. Büyük müşteriler, tedarik zincirini sürdürmek istediklerini açıklarken, mevcut siparişlerin eksiksiz karşılandığı belirtildi. Tasfiye yetkilisi, şirketin geleceği için yeni yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Amaç, üretimin devamını sağlamak ve mümkünse istihdamı korumak. Yetkililer, sürecin bölge ekonomisine etkilerini en aza indirmek için çalışıyor. Bohai Trimet’in iflası, otomotiv sektöründeki küresel ekonomik dalgalanmaların bir yansıması olarak görülüyor. Elektrikli araçlara geçiş ve artan üretim maliyetleri, sektörü zorlayan başlıca etkenler arasında.

Yerel yönetim, çalışanların ve bölge halkının geçim sıkıntısı çekmemesi için destek paketleri hazırlıyor. İflas, Harzgerode’de sosyal ve ekonomik dengeleri sarsarken, iş dünyası gelişmeleri yakından izliyor.

Şirketin kurtarılması için yürütülen görüşmeler, hem çalışanlar hem de bölge için umut ışığı olarak görülüyor. Ancak süreç, belirsizliklerle dolu bir dönemin habercisi.