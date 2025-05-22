Dünya devriminin Türk öncüleri! Sosyalizmin Türk yüzleri olan Suphi ve Galiyev’in çarpıcı hikayesi

Türk devrim tarihinin iki önemli figürü Mustafa Suphi ve Sultan Galiyev’in fikirlerini ve mücadelelerini yeniden gündeme taşındı. Bolşevik Devrimi’nin gölgesinde şekillenen bu iki ismin, dünya devrimi fikrine katkıları ve trajik sonları, tarihçiler ve siyaset bilimciler tarafından yeniden değerlendirildi.

Mustafa Suphi, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kurucusu olarak 1910’lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun çalkantılı siyasi ortamında öne çıktı.

Paris’te aldığı ekonomi ve siyaset eğitimi, onu Marksist düşünceyle tanıştırırken, 1915’te Rusya’ya sürgün edilmesiyle Bolşeviklerle yolları kesişti. Suphi, 1920’de Bakü’de toplanan Birinci Doğu Halkları Kurultayı’nda Türk delegesi olarak yer aldı ve dünya devrimi fikrini Asya halkları arasında yaymayı hedefledi. Ancak, 28 Ocak 1921’de Trabzon açıklarında 15 yoldaşıyla birlikte katledilmesi, onun devrimci yolculuğunu trajik bir şekilde sonlandırdı.

Tarihçiler, bu cinayetin ardında İttihatçıların organize ettiği bir tertip olduğunu öne sürüyor ve olayın siyasi boyutlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Sultan Galiyev ise, millî komünizm akımının öncüsü olarak tanındı. Kazanlı bir Tatar Türkü olan Galiyev, Bolşevik Devrimi’nde önemli roller üstlendi ve Asya’daki Müslüman Türk halklarını sosyalist bir federasyon altında birleştirme hayali kurdu.

Galiyev’in “sömürgeler enternasyonali” ve “proleter millet” kavramları, Batı merkezli Marksizme alternatif bir bakış açısı sundu. Ancak, Stalin’le yaşadığı fikir ayrılıkları, 1929’da tutuklanmasına ve 1940’ta KGB tarafından öldürülmesine yol açtı.

Fransız tarihçileri Alexandre Bennigsen ve Chantal Lemercier-Quelquejay, Galiyev’i “Üçüncü Dünyacı devrimin babası” olarak nitelendirdi ve onun fikirlerinin sömürge halkları için ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Fransız tarihçileri; Bu iki devrimcinin dünya devrimi tartışmalarındaki yerini, hem yerel hem de küresel bağlamda inceledi.

Turan, Suphi ve Galiyev’in, sosyalizmi Türk ve Müslüman kimlikleriyle harmanlayarak evrensel bir mücadele önerdiğini belirtti. Ancak, Bolşeviklerin “Rus merkezli” politikaları ve Stalin’in milliyetçi sapma olarak gördüğü bu fikirleri reddetmesi, her iki ismin de tasfiye edilmesine neden oldu.

İngiliz tarihçi Eric Hobsbawm, Galiyev’in fikirlerinin 20. yüzyılın anti-emperyalist hareketleri üzerinde derin bir etki bıraktığını, ancak Sovyet yönetiminin bu vizyonu bastırdığını ifade etti.

1960’lardan itibaren sol yayınlarda Galiyev’in adı anılmaya başlansa da, onun Türkçü ve İslamcı yönleri nedeniyle sağ kesimler tarafından mesafeli karşılandığı belirtildi.

Türkologlar, Galiyev’in “Turan Sosyalizmi” fikrinin, Türk dünyasının bağımsızlığı için bir yol haritası sunduğunu, ancak bu fikrin Stalin tarafından “tehlikeli” bulunduğu için engellendiğini savundu.

Suphi ve Galiyev’in trajik sonları, tarih sahnesinde unutulmaya yüz tutmuş olsalar da, fikirleri bugün hala yankı buldu. Özellikle Asya ve Ortadoğu’daki anti-emperyalist hareketler, bu iki ismin mirasından ilham aldı. Bu sayısı, Suphi ve Galiyev’in dünya devrimi tartışmalarındaki yerini yeniden hatırlatarak, tarihsel bir hesaplaşmaya kapı araladı.