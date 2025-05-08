Dünya diken üstünde: Hindistan hükümeti tüm izinleri iptal etti

Delhi hükümeti, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm kamu görevlilerinin izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti. Hizmetler Departmanı tarafından geç saatlerde yayımlanan resmi açıklamada, mevcut durum ve olası acil durumlara hazırlık kapsamında hiçbir personele izin verilmeyeceği bildirildi.

Kararın, Pakistan’a yönelik düzenlenen ‘Operation Sindoor’ askeri harekâtı sonrası alınması dikkat çekti. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam’da 26 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından çarşamba günü Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir’deki terör altyapılarını hedef aldı.

Perşembe akşamı, Jammu, Pencap ve Racastan’da şüpheli Pakistan drone saldırıları Hindistan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ardından gelen patlama sesleri, karartma uygulamaları ve hava saldırısı sirenleri bölgelerde paniğe yol açtı. Himachal Pradesh eyaletindeki Dharamshala kentinde oynanan IPL kriket maçı da yarıda bırakıldı.

Pencap’ta tüm eğitim kurumları üç günlüğüne kapatılırken, Haryana eyaletine bağlı Panchkula’da da benzer bir karar alındı. Gurugram içinse beklenen okul tatil kararı henüz açıklanmadı.

Delhi’de tüm kaymakamlar, sağlık ve afet yönetimi hazırlıklarını değerlendirmek üzere toplantılar düzenliyor.